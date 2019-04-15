Чи випадає екран у Amazfit Bip: популярний блогер взявся це перевірити

Популярний техноблогер Зак Нільсон, автор YouTube-каналу JerryRigEverything, перевірив численні повідомлення користувачів про проблеми, які виникають під час експлуатації популярного смарт-годинника Amazfit Bip від компанії Huami. Власники гаджета зіткнулися з тим, що у нього випадає дисплей.

Блогер придбав Amazfit Bip і приступив до його вивчення.

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Спочатку він перевірив працездатність годинника, а потім спробував від'єднати дисплей від корпусу за допомогою ножа. Виявилося, що скло надійно прикріплене до корпусу, і так легко гаджет не розібрати.

Тоді він спробував розігріти пристрій за допомогою фена, щоб послабити дію клею, але особливого результату це також не дало. У результаті, автору відео довелося застосувати силу, і тоді дисплей просто зламався.

Розібравши годинник, Зак Нільсон дійшов до висновку, що у постраждалих покупців були моделі з перших партій, у яких виробник використовував неякісний клей для кріплення дисплея до корпусу. Блогер припустив, що пізніше компанія Huami виправила цей недолік.

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