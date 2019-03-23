Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019

Чи треба відключати батарею ноутбука, якщо працюєш від розетки

  • 139
Якщо ви багато граєте, рекомендують вийняти батарею з пристрою - фото 1
Якщо ви багато граєте, рекомендують вийняти батарею з пристрою / sprach

Чи корисно виймати батарею з ноута, коли працюєш від мережі? І так, і ні. Спробували розібратися у цьому спірному питанні.

Батарею виймати не потрібно

Якщо ви підключаєте ноутбук до мережі, а батарея розряджена, вона отримає шанс зарядитися. Якщо ви виймете батарею, цього не станеться.

Коли заряд акумулятора буде дорівнює 100%, контролер перемкне ноутбук у режим роботи від мережі. Батарея в цей час взагалі не буде використовуватися: вона відпочиватиме, при цьому будучи повністю зарядженою. Якщо ж ви виймете її, вона поступово буде "саморазряжатися".

Вставлена ​​у ноутбук батарея при роботі від мережі виконує роль джерела безперебійного живлення. Якщо раптово відключиться світло, ноутбук перейде на роботу від акумулятора.

Батарею потрібно виймати

Якщо ви багато граєте, редагуєте відео або працюєте з графікою, рекомендують вийняти батарею з пристрою. Краще повністю перевести його на роботу від мережі. Під час інтенсивної роботи ноутбук гріється, і батарея разом з ним. Постійний вплив високих температур призводить до того, що в акумуляторі відбуваються хімічні реакції, що знижують його ємність.

Якщо ви маєте намір довго не користуватися пристроєм (наприклад, кілька місяців), батарею теж варто витягти. Попередньо слід зарядити її приблизно на 50%, це оптимальний варіант окремого зберігання літій-іонного або літій-полімерного акумулятора

Читайте також: З'явилася інформація про Mi Band 4: одна з версій отримає NFC

Джерело: pcworld
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження
  • 20 березня, 19:00
  • 1528
Моделі 90-х: як змінилася сексуальна німкеня Хайді Клум (18+)
  • 19 березня, 19:21
  • 2504
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1336417
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Поради