Чи треба відключати батарею ноутбука, якщо працюєш від розетки

Якщо ви багато граєте, рекомендують вийняти батарею з пристрою / sprach

Чи корисно виймати батарею з ноута, коли працюєш від мережі? І так, і ні. Спробували розібратися у цьому спірному питанні.

Батарею виймати не потрібно

Якщо ви підключаєте ноутбук до мережі, а батарея розряджена, вона отримає шанс зарядитися. Якщо ви виймете батарею, цього не станеться.

Коли заряд акумулятора буде дорівнює 100%, контролер перемкне ноутбук у режим роботи від мережі. Батарея в цей час взагалі не буде використовуватися: вона відпочиватиме, при цьому будучи повністю зарядженою. Якщо ж ви виймете її, вона поступово буде "саморазряжатися".

Вставлена ​​у ноутбук батарея при роботі від мережі виконує роль джерела безперебійного живлення. Якщо раптово відключиться світло, ноутбук перейде на роботу від акумулятора.

Батарею потрібно виймати

Якщо ви багато граєте, редагуєте відео або працюєте з графікою, рекомендують вийняти батарею з пристрою. Краще повністю перевести його на роботу від мережі. Під час інтенсивної роботи ноутбук гріється, і батарея разом з ним. Постійний вплив високих температур призводить до того, що в акумуляторі відбуваються хімічні реакції, що знижують його ємність.

Якщо ви маєте намір довго не користуватися пристроєм (наприклад, кілька місяців), батарею теж варто витягти. Попередньо слід зарядити її приблизно на 50%, це оптимальний варіант окремого зберігання літій-іонного або літій-полімерного акумулятора

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