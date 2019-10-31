Чи безпечно літати під час вагітності: поради лікарів

Літати під час вагітності в принципі безпечно, але є кілька запобіжних заходів, які ви, можливо, захочете зробити перед польотом.

Отже, що слід зробити для того, аби авіаподорож вагітної жінки пройшла з максимальним комфортом.

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Чи дозволено літати? Політ не загрожує здоров'ю майбутніх матусь та їхніх дітей за умови, що вагітність проходить без ускладнень. При такій вагітності у матері, наприклад, не буває підвищеного кров'яного тиску.

Навіть якщо ваша вагітність протікає без ускладнень, краще обговорити плани поїздок з акушеркою або терапевтом, хоча це швидше обережність.

Загалом не існує ніяких доказів того, що зміни тиску повітря і/або зниження вологості мають шкідливий вплив на організм вагітної жінки. Також не доведено, що політ може призвести до викидня або передчасних пологів.

На якому терміні літати найкомфортніше? Політ безпечний для всіх жінок на терміні до 36 тижнів (якщо у вас близнюки – до 32). Проте, протягом першого триместру (до 14 тижнів), політ може бути дискомфортним через такі симптоми, як нудота, втома та загальне почуття незручності.

Другий триместр вагітності між 14 і 28 тижнями вважається найкращим часом для подорожей – у вас буде більше енергії, і політ не буде таким фізично виснажливим, як у третьому триместрі.

Більшість авіакомпаній не дозволяють літати жінкам на терміні понад 36 тижнів. Авіакомпанія може навіть попросити надати лист від терапевта, в якому будуть підтверджені дата пологів і факт відсутності ускладнень.

Вагітним можна подорожувати літаком

Які основні ризики? Основний ризик полягає в тому, що вам буде незручно.

Перельоти на далекі відстані – чотири години і більше – несуть невеликий ризик утворення тромбів (тромбоз глибоких вен) у ногах і легенях, однак вагітні в цьому випадку піддаються такому ж ризику, як і всі інші люди.

Які запобіжні заходи варто вжити? Щоб зменшити набряклість ніг, зробіть напередодні польоту вправи для литок, одягніть вільні штани і/або спеціальні компресійні шкарпетки.

Періодично (бодай раз на годину) вставайте і ходіть по салону. Ви можете попросити авіакомпанію посадити вас біля проходу, щоб зробити це було простіше. Пийте більше рідини, але уникайте кофеїну.

Подорожуйте, але не забувайте берегти себе та своє здоров'я!

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