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Через Шекспіра: в Ірані затримали співробітників театру

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Постановка за Шекспіром стала причиною затримання - фото 1
Постановка за Шекспіром стала причиною затримання / Brewminate

Обурення владних структур викликала постановка за п'єсою класика "Сон в літню ніч".

Суд постановив затримати режисера п'єси Мар'ям Каземі і керівника театру Саїда Ассада.

І ще: В Індонезії чоловікам і жінкам заборонили обідати разом

Вони були взяті під варту в неділю ввечері – після трансляції в інтернеті відеоролика, що розповідає про постановку.

Суд обурило, що жінки-актори публічно танцюють разом з чоловіками, що суперечить правилам Ісламської республіки.

Затримано режисера та керівника театру - фото 275435
Було затримано режисера та керівника театру / The Orchard Theatre

Пізніше Каземі і Ассада були звільнені під заставу в розмірі 24000 доларів за кожного. До затримання постановка йшла в театрі протягом семи днів.

"Сон в літню ніч" є найпопулярнішим твором Шекспіра, його ставлять театральні групи та школи по всьому світу.

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Джерело: AP
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