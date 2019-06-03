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Ченджленд: дивіться трейлер нового фільму з Маколей Калкіним

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Фільм вийде на великі екрани 7 червня - фото 1
Фільм вийде на великі екрани 7 червня

У мережі опублікували перший трейлер майбутньої драматичної комедії "Ченджленд". Режисер картини – комік Сет Грін. У картині зіграє улюбленець багатьох – Маколей Калкін.

Сюжет розгортається навколо хлопця, чиє весілля в останній момент скасували. Заліковувати душевні рани та шукати сенс життя він відправляється у подорож до Таїланду, де він збирався провести медовий місяць.

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На островах посеред океану герой зустрічає безтурботного персонажа Маколея Калкіна, який ні про що не переживає, живе одним днем ​​і просто насолоджується.

Як можна сумувати за життям, якщо я занадто зайнятий, проживаючи його? – промовляє персонаж Калкіна в трейлері.

Дивіться трейлер фільму Ченджленд з Маколей Калкіним:

Прем'єра картини в Америці запланована на 7 червня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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