Церковний календар на березень 2022 року: православний і греко-католицький

Дізнайтеся про всі свята і пости, які чекають на християн за церковним календарем (православним або греко-католицьким) на березень 2022 року.

Церковний календар – система, що об'єднує річний цикл перехідних свят (прив'язані до Великодня) та цикл неперехідних свят і буднів. У неписьменних селян все життя було орієнтоване на богослужбовий календар. Усі дні, що мають значення для них, пов'язувалися не з місяцем і числом, а з тим або іншим святим. Наприклад, вулики виставляли на пасіки на Зосиму. Так, церковним календарем підпорядковувалося буття людей. Також для вірян велике значення мають пости. Незалежно від віросповідання календар важливий для дотримання постів, як Великих, так і одноденних, а також церковних свят.

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Усі свята і пости в православному календарі на березень 2022 року

Церковний календар підкаже православним вірянам важливі свята та початок постів:

1 березня, вівторок​

Мучеників Памфіла, пресвітера, Валента, диякона, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Іуліана, Самуїла, Іллі, Данила, Єремії, Ісаї

2 березня, середа

Вшанування пам'яті великомученика Теодора та мучениці Маріанни

3 березня, четвер

Святителя Лева I, папи Римського. Преподобного Косми Яхромського

4 березня, п'ятниця

Апостола від 70-ти Філімона та мучениці рівноапостольної Апфії, апостола від 70-ти Архіпа

5 березня, субота

Преподобного Лева, єпископа Катанського

6 березня, неділя

Прощена неділя. Закінчення сирного тижня

7 березня, понеділок

Початок Великого посту

8 березня, вівторок

Святого священномученика Полікарпа, єпископа Смирського

9 березня, середа

Перше і друге здобуття глави Іоанна Предтечі

10 березня, четвер

Вшанування пам'яті святого Тарасія, архиєпископа Царгородського

11 березня, п'ятниця

День пам'яті святого Порфирія, єпископа Газського

12 березня, субота

День пам'яті преподобного Прокопія Декаполіта

13 березня, неділя

Урочистість Православ'я

14 березня, понеділок

Вшанування пам'яті святої преподобномучениці Євдокії

15 березня, вівторок

День Чудотворної ікони Божої Матері

16 березня, середа

Мучеників Євтопія, Клеоніка, Василіска

17 березня, четвер

Вшанування пам'яті преподобного Герасима

18 березня, п'ятниця

День пам'яті мученика Конона

19 березня, субота

Вселенська батьківська субота

20 березня, неділя

День весняного рівнодення. Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських. Корецька ікона Божої Матері Супутниця грішних

21 березня, понеділок

День пам'яті святого Теофілакта, єпископа Нікомидійського

22 березня, вівторок

Свято Сорока мучеників Севастійських

23 березня, середа

День пам'яті мучеників Кондрата, Кипріяна, Анекта та Крискента

24 березня, четвер

День пам'яті святого Софронія, патріарха Єрусалимського

25 березня, п'ятниця

Вшанування пам'яті Теофана Сигріянського

26 березня, субота

Вселенська батьківська субота

27 березня, неділя

Хрестопоклонний тиждень, третій тиждень Великого посту, Феодорівської ікони Божої Матері

28 березня, понеділок

День пам'яті мученика Агапія і шістьох інших

29 березня, вівторок

День пам'яті мученика Савина і Папи

30 березня, середа

преподобного Олексія, людини Божої

31 березня, четвер

Вшанування пам'яті святого Кирила

Усі свята і пости в греко-католицькому календарі на березень 2022 року

1 березня, вівторок​

Свв. мчч. Памфила, єрея, Пор­фи­рія і дружини їх

2 березня, середа

Св. ве­ли­комч. Теодора Тирона

3 березня, четвер

Св. Лева, папи Рим­сько­го

4 березня, п'ятниця

Св. ап. Архипа

5 березня, субота

Субота си­ро­пу­сна. Всіх пре­по­до­бних отців, що в подвизі про­сі­я­ли. Прп. Лева, єп. Ка­тан­сько­го

6 березня, неділя

Неділя си­ро­пу­сна, про­ще­н­ня. Прп. Тимотея, що в Сим­во­лах. Св. Єв­ста­тія, архиєп. Великої Ан­ті­о­хії

7 березня, понеділок

Початок св. Ве­ли­ко­го посту. Тиждень 1-ий Ве­ли­ко­го посту. Від­най­де­н­ня чесних мощів святих мчч., що в Євгенії

8 березня, вівторок

Св. свщмч. По­лі­кар­па, єп. Смирн­сько­го. Пре­по­до­бномч. Леоніда Фьо­до­ро­ва, у схимі Леонтія

9 березня, середа

Перше і друге зна­йде­н­ня чесної голови св. слав­но­го прор., пред­те­чі та хре­сти­те­ля Го­спо­дньо­го Йоана

10 березня, четвер

Св. Тарасія, архиєп. Цар­го­род­сько­го

11 березня, п'ятниця

Св. Пор­фи­рія, єп. Газь­ко­го

12 березня, субота

Прп. й ісп. Про­ко­пія Де­ка­по­лі­та

13 березня, неділя

Неділя 1-ша Ве­ли­ко­го посту, Пра­во­слав'я. Прп. й ісп. Василія, спів­по­сни­ка Про­ко­по­во­го

14 березня, понеділок

Тиждень 2-ий Ве­ли­ко­го посту. Св. прпмч. Євдокії

15 березня, вівторок

Св. свщмч. Теодота, єп. Ки­ри­ней­сько­го

16 березня, середа

Свв. мчч. Єв­тро­пія, Кле­о­ні­ка й Ва­си­ли­ска

17 березня, четвер

Прп. Ге­ра­си­ма, що на Йордані

18 березня, п'ятниця

Св. мч. Конона

19 березня, субота

Субота за­у­по­кій­на. Свв. сорока двох мчч., що в Аморії

20 березня, неділя

Неділя 2-га Ве­ли­ко­го посту. Пам'ять влкмч. Теодора Тирона. Свв. свя­щен­номчч., що були єпп. в Херсоні: Василія, Єфрема, Ка­пи­то­на, Євгенія, Етерія й інших

21 березня, понеділок

Тиждень 3-ій Ве­ли­ко­го посту. Прп. й ісп. Те­о­фі­ла­кта, єп. Ні­ко­ми­дій­сько­го

22 березня, вівторок

Свв. сорок мчч., за­му­че­них у Се­ва­стій­ськім озері

23 березня, середа

Св. мч. Кодрата і тих, що з ним

24 березня, четвер

Св. Со­фро­нія, па­трі­ар­ха Єру­са­лим­сько­го

25 березня, п'ятниця

Прп. й ісп. Теофана Си­грі­ян­сько­го. Св. Гри­го­рія Дво­є­сло­ва, папи Рим­сько­го. Свщмч. Емі­лі­я­на Ковча, пресв.

26 березня, субота

Субота за­у­по­кій­на. Пе­ре­не­се­н­ня мощів св. Ни­ки­фо­ра, па­трі­ар­ха Цар­го­род­сько­го

27 березня, неділя

Неділя 3-тя Ве­ли­ко­го посту, Хре­сто­по­клон­на. Прп. Ве­не­ди­кта

28 березня, понеділок

Тиждень 4-ий Ве­ли­ко­го посту. Св. мч. Агапія і з ним шести мчч.

29 березня, вівторок

Свв. мчч. Савина й Папи

30 березня, середа

Прп. Олексія, чо­ло­ві­ка Божого

31 березня, четвер

Св. Кирила, архиєп. Єру­са­лим­сько­го

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