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Церковний календар на березень 2022 року: православний і греко-католицький
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Дізнайтеся про всі свята і пости, які чекають на християн за церковним календарем (православним або греко-католицьким) на березень 2022 року.
Церковний календар – система, що об'єднує річний цикл перехідних свят (прив'язані до Великодня) та цикл неперехідних свят і буднів. У неписьменних селян все життя було орієнтоване на богослужбовий календар. Усі дні, що мають значення для них, пов'язувалися не з місяцем і числом, а з тим або іншим святим. Наприклад, вулики виставляли на пасіки на Зосиму. Так, церковним календарем підпорядковувалося буття людей. Також для вірян велике значення мають пости. Незалежно від віросповідання календар важливий для дотримання постів, як Великих, так і одноденних, а також церковних свят.
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Усі свята і пости в православному календарі на березень 2022 року
Церковний календар підкаже православним вірянам важливі свята та початок постів:
- 1 березня, вівторок
Мучеників Памфіла, пресвітера, Валента, диякона, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Іуліана, Самуїла, Іллі, Данила, Єремії, Ісаї
- 2 березня, середа
Вшанування пам'яті великомученика Теодора та мучениці Маріанни
- 3 березня, четвер
Святителя Лева I, папи Римського. Преподобного Косми Яхромського
- 4 березня, п'ятниця
Апостола від 70-ти Філімона та мучениці рівноапостольної Апфії, апостола від 70-ти Архіпа
- 5 березня, субота
Преподобного Лева, єпископа Катанського
- 6 березня, неділя
Прощена неділя. Закінчення сирного тижня
- 7 березня, понеділок
Початок Великого посту
- 8 березня, вівторок
Святого священномученика Полікарпа, єпископа Смирського
- 9 березня, середа
Перше і друге здобуття глави Іоанна Предтечі
- 10 березня, четвер
Вшанування пам'яті святого Тарасія, архиєпископа Царгородського
- 11 березня, п'ятниця
День пам'яті святого Порфирія, єпископа Газського
- 12 березня, субота
День пам'яті преподобного Прокопія Декаполіта
- 13 березня, неділя
Урочистість Православ'я
- 14 березня, понеділок
Вшанування пам'яті святої преподобномучениці Євдокії
- 15 березня, вівторок
День Чудотворної ікони Божої Матері
- 16 березня, середа
Мучеників Євтопія, Клеоніка, Василіска
- 17 березня, четвер
Вшанування пам'яті преподобного Герасима
- 18 березня, п'ятниця
День пам'яті мученика Конона
- 19 березня, субота
Вселенська батьківська субота
- 20 березня, неділя
День весняного рівнодення. Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських. Корецька ікона Божої Матері Супутниця грішних
- 21 березня, понеділок
День пам'яті святого Теофілакта, єпископа Нікомидійського
- 22 березня, вівторок
Свято Сорока мучеників Севастійських
- 23 березня, середа
День пам'яті мучеників Кондрата, Кипріяна, Анекта та Крискента
- 24 березня, четвер
День пам'яті святого Софронія, патріарха Єрусалимського
- 25 березня, п'ятниця
Вшанування пам'яті Теофана Сигріянського
- 26 березня, субота
Вселенська батьківська субота
- 27 березня, неділя
Хрестопоклонний тиждень, третій тиждень Великого посту, Феодорівської ікони Божої Матері
- 28 березня, понеділок
День пам'яті мученика Агапія і шістьох інших
- 29 березня, вівторок
День пам'яті мученика Савина і Папи
- 30 березня, середа
преподобного Олексія, людини Божої
- 31 березня, четвер
Вшанування пам'яті святого Кирила
Усі свята і пости в греко-католицькому календарі на березень 2022 року
- 1 березня, вівторок
Свв. мчч. Памфила, єрея, Порфирія і дружини їх
- 2 березня, середа
Св. великомч. Теодора Тирона
- 3 березня, четвер
Св. Лева, папи Римського
- 4 березня, п'ятниця
Св. ап. Архипа
- 5 березня, субота
Субота сиропусна. Всіх преподобних отців, що в подвизі просіяли. Прп. Лева, єп. Катанського
- 6 березня, неділя
Неділя сиропусна, прощення. Прп. Тимотея, що в Символах. Св. Євстатія, архиєп. Великої Антіохії
- 7 березня, понеділок
Початок св. Великого посту. Тиждень 1-ий Великого посту. Віднайдення чесних мощів святих мчч., що в Євгенії
- 8 березня, вівторок
Св. свщмч. Полікарпа, єп. Смирнського. Преподобномч. Леоніда Фьодорова, у схимі Леонтія
- 9 березня, середа
Перше і друге знайдення чесної голови св. славного прор., предтечі та хрестителя Господнього Йоана
- 10 березня, четвер
Св. Тарасія, архиєп. Царгородського
- 11 березня, п'ятниця
Св. Порфирія, єп. Газького
- 12 березня, субота
Прп. й ісп. Прокопія Декаполіта
- 13 березня, неділя
Неділя 1-ша Великого посту, Православ'я. Прп. й ісп. Василія, співпосника Прокопового
- 14 березня, понеділок
Тиждень 2-ий Великого посту. Св. прпмч. Євдокії
- 15 березня, вівторок
Св. свщмч. Теодота, єп. Киринейського
- 16 березня, середа
Свв. мчч. Євтропія, Клеоніка й Василиска
- 17 березня, четвер
Прп. Герасима, що на Йордані
- 18 березня, п'ятниця
Св. мч. Конона
- 19 березня, субота
Субота заупокійна. Свв. сорока двох мчч., що в Аморії
- 20 березня, неділя
Неділя 2-га Великого посту. Пам'ять влкмч. Теодора Тирона. Свв. священномчч., що були єпп. в Херсоні: Василія, Єфрема, Капитона, Євгенія, Етерія й інших
- 21 березня, понеділок
Тиждень 3-ій Великого посту. Прп. й ісп. Теофілакта, єп. Нікомидійського
- 22 березня, вівторок
Свв. сорок мчч., замучених у Севастійськім озері
- 23 березня, середа
Св. мч. Кодрата і тих, що з ним
- 24 березня, четвер
Св. Софронія, патріарха Єрусалимського
- 25 березня, п'ятниця
Прп. й ісп. Теофана Сигріянського. Св. Григорія Двоєслова, папи Римського. Свщмч. Еміліяна Ковча, пресв.
- 26 березня, субота
Субота заупокійна. Перенесення мощів св. Никифора, патріарха Царгородського
- 27 березня, неділя
Неділя 3-тя Великого посту, Хрестопоклонна. Прп. Венедикта
- 28 березня, понеділок
Тиждень 4-ий Великого посту. Св. мч. Агапія і з ним шести мчч.
- 29 березня, вівторок
Свв. мчч. Савина й Папи
- 30 березня, середа
Прп. Олексія, чоловіка Божого
- 31 березня, четвер
Св. Кирила, архиєп. Єрусалимського
До теми: Вихідні дні у 2022 році в Україні: календар державних свят на рік
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