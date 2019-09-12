Цей популярний сніданок допоможе підтримати струнку фігуру

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Серед сотні дієт для себе треба обрати правильну. Ту, після якої зайві кілограми не повернуться і здоров'я не буде підірване. Одна з таких вівсяна дієта.

Правила дієти дуже прості. Одна порція вівсянки становить 3 столові ложки в сухому вигляді. Вранці треба з'їдати тарілку вівсянки і 2 яблука. В обід знову вівсянка, мед, 3 яблука, 100 грамів сиру і чайна ложка меду. На вечерю можна з'їсти 3 яблука і 100 грамів сиру. Через кожні три дні можна з'їдати 300 грамів овочів і 100 грамів запеченої риби. Пити можна чай і кава без цукру, 2 літри води на день.

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Вівсянка надовго забезпечує відчуття ситості, тому зривів не буде. Продукт практично не містить жирів, але в складі є вітамін В, Е, кальцій, залізо, магній, цинк. У каші багато клітковини, яка допомагає нормалізувати травлення, відновити жировий обмін, вивести токсини і поліпшити мікрофлору кишечнику. Вівсянка допомагає знизити холестерин в крові. Все це призведе до того, що покращиться стан шкіри і настрій, підуть висипання, і дрібні зморшки. Вчені довели, що вівсянка стимулює діяльність головного мозку.

Смачна дієта

Дієтологи попереджають, що використовувати потрібно вівсянку довгого варіння. Геркулес для цього не підходить, через попередню обробку він містить менше кальцію, заліза і більше крохмалю. Лікарі не мають нічого проти вівсяної дієти, але попереджають, що сидіти на ній більше 10 днів не варто.

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