У світі презентували перше серійне авто для геймерів: які фішки воно має

Компанія Lynk & Co випустила геймерський електрокар Z10 STARBUFF із комп'ютером на задньому кріслі. Китайсько-шведський автомобільний бренд уточнює, що це не якийсь концепт, а серійний автомобіль.

Новий Lynk&Co Z10 отримав незвичайну модифікацію Starbuff. Електромобіль перетворили на пересувну ігрову кімнату. Про це повідомляється на сайті ITHome.

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Електромобіль Lynk&Co Z10 Starbuff розробили спільно із виробником смартфонів Meizu, адже обидва бренди належать Geely.

Зовні новий Lynk&Co Z10 Starbuff майже нічим не відрізняється від стандартного авто. Його вирізняє лише особливий червоний колір. Основні зміни відбулися всередині.

Геймерські крісла / ITHome

На другому ряду встановили два окремі геймерські крісла. Крім того, в авто вмонтували потужний комп'ютер із процесором AMD Ryzen Embedded V2000A, відеокартою AMD Radeon RX 6600M, жорстким диском на 1 Тб та системою рідинного охолодження.

Також з'явилися 17-дюймовий AMOLED-монітор Samsung, інтернет 5G, акустика Harmann Kardon із 23 динаміками та висувний столик для бездротових клавіатури і миші.

Перше серійне авто для геймерів / ITHome

Цікаво, що електромобіль Lynk&Co Z10 Starbuff не залишиться концептом – його планують виробляти серійно і продавати за $47 000.

Нагадаємо, що новий Lynk&Co Z10 – п'ятиметровий електричний седан, створений за участі спеціалістів Volvo. Модель пропонують у задньопривідний 272-сильній та повнопривідний 789-сильній версіях.

До слова: Серед імпортованих вживаних авто віком до 5 років переважають електромобілі