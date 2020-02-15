Цей аксесуар допоможе позбутися болю в спині та набряку ніг під час польоту

Біль у спині і набряки ніг під час авіаперельоту підуть в минуле. Так обіцяють пасажирам творці спеціального гамака для ніг.

Компанія Lzellah розробила м'яку підставку, яка "дозволяє авіапасажирам протягом польоту відчувати свої ноги немов на подушці", як свідчить рекламний слоган.

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По суті ж це невеликий гамак, на який мандрівники просто кладуть свої ноги на час поїздки. Пристрій з піноматеріалу з функцією "пам'яті" підвішується за відкидний столик на спинці крісла. У нижній частині гамака є знімна дошка, яка не дозволяє ногам скочуватися одну до одної.

Дизайнери Lzellah заявили, використання плоскої підставки дозволяє ногам тихо погойдуватися при русі літака. Це у свою чергу допомагає запобігти болю у попереку, скутість і набряку ніг, що виникають при тривалих перельотах. За допомогою регульованого ременя пасажир може змінювати висоту, на якій буде підвішений гамак.

Товар доступний для замовлення в Amazon. Його вартість становить 18,72 долара. На сайті також розміщені відгуки пасажирів, які вже скористалися новинкою.

Один з коментарів до товару, наприклад, говорить: "Я часто літаю на роботу, і, на жаль, мені не вистачає місця, щоб ноги рухалися і почувалися комфортно". В іншому відгуку йдеться про те, що "це відмінний пристрій для ніг, стегон і спини. Ремінь регулюється, тому підставку можна встановити так, щоб ноги і коліна були вище або нижче відповідно до вашого комфорту".

Частина мандрівників відзначили, що продукт особливо буде корисний для пасажирів, чиї ноги не дістають до підлоги під час польоту.

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