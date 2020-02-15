Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Цей аксесуар допоможе позбутися болю в спині та набряку ніг під час польоту

  • 17
Цей аксесуар дозволить літати з комфортом - фото 1
Цей аксесуар дозволить літати з комфортом

Біль у спині і набряки ніг під час авіаперельоту підуть в минуле. Так обіцяють пасажирам творці спеціального гамака для ніг.

Компанія Lzellah розробила м'яку підставку, яка "дозволяє авіапасажирам протягом польоту відчувати свої ноги немов на подушці", як свідчить рекламний слоган.

І ще: Чоловік в літаку простими рухами помстився сусідці: епічне відео

По суті ж це невеликий гамак, на який мандрівники просто кладуть свої ноги на час поїздки. Пристрій з піноматеріалу з функцією "пам'яті" підвішується за відкидний столик на спинці крісла. У нижній частині гамака є знімна дошка, яка не дозволяє ногам скочуватися одну до одної.

Дизайнери Lzellah заявили, використання плоскої підставки дозволяє ногам тихо погойдуватися при русі літака. Це у свою чергу допомагає запобігти болю у попереку, скутість і набряку ніг, що виникають при тривалих перельотах. За допомогою регульованого ременя пасажир може змінювати висоту, на якій буде підвішений гамак.

Цей аксесуар допоможе позбутися болю в спині та набряку ніг під час польоту - фото 386226

Товар доступний для замовлення в Amazon. Його вартість становить 18,72 долара. На сайті також розміщені відгуки пасажирів, які вже скористалися новинкою.

Один з коментарів до товару, наприклад, говорить: "Я часто літаю на роботу, і, на жаль, мені не вистачає місця, щоб ноги рухалися і почувалися комфортно". В іншому відгуку йдеться про те, що "це відмінний пристрій для ніг, стегон і спини. Ремінь регулюється, тому підставку можна встановити так, щоб ноги і коліна були вище або нижче відповідно до вашого комфорту".

Частина мандрівників відзначили, що продукт особливо буде корисний для пасажирів, чиї ноги не дістають до підлоги під час польоту.

Читайте також: Які рідини об'ємом у понад 100 мл можна перевозити у ручній поклажі

Джерело: The Sun
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Який iPhone вибрати у 2020 році: все ще актуальний 8 чи популярний XR
  • 13 лютого, 12:49
  • 617
Самостійна подорож до Туреччини: як усе організувати і зекономити
  • 13 лютого, 16:51
  • 2634
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2098765
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авіація