Це заняття змусить ваш мозок працювати краще

Ви не повірите, але науковці вважають, що дегустування вин може позитивно вплинути на ваш мозок. Причому, краще, ніж прослуховування концерту Бетховена або вирішення математичної задачі.

Де криється секрет? А все дуже просто. Ви концентруєтесь на визначенні смаку вина, що дозволяє мозку починати краще працювати під час дегустування.

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Принаймні так уважає кандидат наук, професор неврології з Йельської медичної школи Гордон Шеперд, автор книги "Неврологія".

"До цього процесу залучені кілька сенсорних і моторних систем, а також системи, що відповідають за когнітивні навички, пам'ять, емоції та задоволення", – каже Шеперд.

Дегустація вина позитивно впливає на мозок / Bendigo Tourism

Крім того, він зазначив, що смаки, які ми відчуваємо, створюються саме мозком, який і посилає відповідні імпульси.

Шеперд також зазначив, що предмети, які ми бачимо, не мають кольору. Він з'являється внаслідок того, що світло відбивається від предмета, і різні хвилі довжини світла стимулюють певні області мозку, які й допомагають ідентифікувати кольори.

Якщо ж повертатися до дегустації, то під час неї залучений нюх, зір, дотик, моторна система. Це означає, що під час цього приємного заняття, залучено більше систем людського організму, аніж під час вирішення складних задач або прослуховування класичної музики.

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