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5 ранкових правил, що зроблять ваш день продуктивним
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Продуктивність нашого дня залежить від того, як ми розпочнемо ранок. Адже саме зранку ми створюємо свій настрій та формуємо справи на день.
Про це йдеться на платформі "Психологічна підтримка".
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5 ранкових правил, що зроблять ваш день продуктивним:
1. Не відкладайте будильник
Усі ми любимо поспати подовше, тому щоразу відкладаємо будильник на "ще п'ять хвилин". В результаті людина просто втрачає свій цінний час, а від додаткових хвилин вона прокидається ще більш сонною.
2. Прокидайтеся в один і той самий час
Візьміть собі за правило щодня прокидатися приблизно в один і той самий час. Це свого роду дисципліна. Усі успішні люди прокидалися раніше за всіх і завжди в одну й ту саму годину.
3. Скажіть гарячому ранковому душу "Ні"
Щоб зігрітися дехто першою справою біжить у ванну кімнату та стає під гарячий душ. Але зауважте, що така процедура лише посилює вашу сонливість, тому краще надати перевагу контрастному і прохолодному душу.
4. Не беріть телефон в руки першу годину після пробудження
Ранковий час є найціннішим, тож витратити його на перевірку повідомлень, або гортання соцмереж – марна трата. Щоб провести перші години нового дня з користю, візьміть за правило не зазирати у телефон/планшет/ноутбук принаймні першу годину після пробудження. Краще зробіть зарядку, прочитайте кілька сторінок книги, або помедитуйте.
5. Забудьте про ранкову каву для бадьорості
Ще одним популярним ранковим ритуалом є вживання свіжозвареної кави. Одні роблять це заради насолоди, а інші – з метою прокинутися. Ранкова кава не допомагає вашому пробудженню, крім того, вживати її на голодний шлунок шкідливо. Тому, радимо вам надати перевагу теплій воді, у яку можна додати лимон, або чаю.
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