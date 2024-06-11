5 ранкових правил, що зроблять ваш день продуктивним

Продуктивність нашого дня залежить від того, як ми розпочнемо ранок. Адже саме зранку ми створюємо свій настрій та формуємо справи на день.

Про це йдеться на платформі "Психологічна підтримка".

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5 ранкових правил, що зроблять ваш день продуктивним:

1. Не відкладайте будильник

Усі ми любимо поспати подовше, тому щоразу відкладаємо будильник на "ще п'ять хвилин". В результаті людина просто втрачає свій цінний час, а від додаткових хвилин вона прокидається ще більш сонною.

2. Прокидайтеся в один і той самий час

Візьміть собі за правило щодня прокидатися приблизно в один і той самий час. Це свого роду дисципліна. Усі успішні люди прокидалися раніше за всіх і завжди в одну й ту саму годину.

3. Скажіть гарячому ранковому душу "Ні"

Щоб зігрітися дехто першою справою біжить у ванну кімнату та стає під гарячий душ. Але зауважте, що така процедура лише посилює вашу сонливість, тому краще надати перевагу контрастному і прохолодному душу.

4. Не беріть телефон в руки першу годину після пробудження

Ранковий час є найціннішим, тож витратити його на перевірку повідомлень, або гортання соцмереж – марна трата. Щоб провести перші години нового дня з користю, візьміть за правило не зазирати у телефон/планшет/ноутбук принаймні першу годину після пробудження. Краще зробіть зарядку, прочитайте кілька сторінок книги, або помедитуйте.

5. Забудьте про ранкову каву для бадьорості

Ще одним популярним ранковим ритуалом є вживання свіжозвареної кави. Одні роблять це заради насолоди, а інші – з метою прокинутися. Ранкова кава не допомагає вашому пробудженню, крім того, вживати її на голодний шлунок шкідливо. Тому, радимо вам надати перевагу теплій воді, у яку можна додати лимон, або чаю.

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