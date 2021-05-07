Це рекорд: жінка з Малі народила одразу дев'ять дітей (ФОТО)

25-річна мешканка Малі Халіма Кіссе народила дев'ятьох дітей! Причому двоє з них стали сюрпризом навіть для лікарів, які вели вагітність.

Діти, п'ять дівчаток і чотири хлопчики, з'явилися на світ в одній з клінік Марокко, пише nypost.

І ще: 9 місяців вагітності показали за 4 хвилини

Цікаво, що до пологів породілля і лікарі очікували на 7 малюків. Наразі малеча і мати почуваються добре. Щоб допомогти їм з'явитися на світ, знадобився кесарів розтин. Малюки народилися на 30-му тижні вагітності. Під час пологів була присутня бригада з 10 лікарів і 25 медпрацівників. Немовлята важили від 500 грамів до кілограма. Найближчі 2-3 місяці вони проведуть в інкубаторах для недоношених дітей.

Раніше рекордсменкою вважалася мешканка США, у якої в 2009 році народилося за один раз вісім немовлят. Тоді, як і зараз, всі дітки вижили. Дев'ятиплідна вагітність раніше також документувалася. Такі випадки були зареєстровані в 1971 році в Австралії і в 1999 в Малайзії. Щоправда, тоді немовлята прожили всього кілька днів.

Це цікаво: Експерти назвали найкращий вік для вагітності