Це огидно: відео з літака розбурхало мережі

Користувачі не можуть втримати здивування від нахабного пасажира літака, якому не було куди покласти ноги. Але вишенькою на торті стала реакція його сусідки.

На платформі Reddit користувач з ніком sobsibsub поділився епічним записом з борту літака, який швидко опинився у трендах. За 14 годин допис зібрав понад 66 тисяч переглядів та більш як 3 тисяч коментарів. А все тому, що на відео можна побачити дівчину зі стаканом, яка дуже не вдоволена своїм сусідом у ряду позаду. Річ у тому, що пасажирові, вочевидь, було не зручно, тому він вирішив роззутись та просунути ногу прямісінько на поручні до головної героїні ролика.

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Коментаторів обурила така поведінка: чимало хто був вражений, що деякі люди можуть вважати це нормальним. А ми просто радимо дотримуватись доволі простих правил поведінки та не створювати дискомфорт людям навколо.

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