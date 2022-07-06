"Це не реквієм. Це пам'ять": KOZAK SYSTEM презентували нову пісню "Мольфар"

Пісню "Мольфар" присвятили тим, хто з 2014-го року захищає Україну від російського вторгнення ціною власного життя. Слухайте щемливу пісню від KOZAK SYSTEM!

Нова пісня від Козаків "Мольфар" має субтитри українською, англійською, польською, німецькою, італійською, французькою, румунською, турецькою, болгарською, сербською, чеською, іспанською, словенською, фінською і шведською.

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Автор композиції розповідає, що ця пісня з'явилася за один день ще раніше. Але саме зараз прийшов час пісні, як вважає Гліб Бабіч.

"Дай Боже вам легкого неба! Вам, незламним воїнам, тим про кого співає свою молитву Мольфар. Це не реквієм. Це пам'ять. Це ваше життя після смерті. Земний вам уклін. І вибачте нам", – каже автор пісні Гліб Бабіч.

Слухати пісню KOZAK SYSTEM – Мольфар:

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