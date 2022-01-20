Byredo випустив ароматичну машину: вона об'єднує запахи і звуки

Парфумерно-косметичний бренд Byredo представив ароматичну машину під назвою Olfactive Stéréophonique (Ольфактивна стереофоніка). Вона була створена у співпраці з нью-йоркською маркою акустичних систем Ojas та її засновником Девоном Тернбуллом.

Як повідомляє Hypebae, Olfactive Stéréophonique – апарат, який поєднує запахи та звуки. Акустичний рупор машини використовується для ефективного розсіювання аромату та розподілу звуку по простору.

Це цікаво: Аромадифузор для дому: що це таке, користь і шкода

На додаток до машини Byredo створив аромат, натхненний пахощами індуїстських і буддійських храмів. В його основі – ноти папірусу, ветиверу та гваякового дерева, які поєднуються із запахами іланг-ілангу, гвоздики, лабдануму, лавру та ладану. У комплекті з апаратом йде десять капсул.

Вартість "Ольфактивної стереофоніки" становить 950 євро. Придбати апарат можна на офіційному сайті Byredo та флагманських магазинах по всьому світу.

Раніше Byredo випустив колекцію одягу в колаборації зі шведським брендом Our Legacy. До лінійки увійшли об'ємні худі, футболки, кепки та джинси різних відтінків синього з принтами, вишивкою та контрастними білими деталями.

Читайте також: Біллі Айліш анонсувала вихід дебютного аромату: чим він буде особливим