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Byredo випустив ароматичну машину: вона об'єднує запахи і звуки

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Установка розсіює аромати і звуки - фото 1
Установка розсіює аромати і звуки

Парфумерно-косметичний бренд Byredo представив ароматичну машину під назвою Olfactive Stéréophonique (Ольфактивна стереофоніка). Вона була створена у співпраці з нью-йоркською маркою акустичних систем Ojas та її засновником Девоном Тернбуллом.

Як повідомляє Hypebae, Olfactive Stéréophonique – апарат, який поєднує запахи та звуки. Акустичний рупор машини використовується для ефективного розсіювання аромату та розподілу звуку по простору.

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На додаток до машини Byredo створив аромат, натхненний пахощами індуїстських і буддійських храмів. В його основі – ноти папірусу, ветиверу та гваякового дерева, які поєднуються із запахами іланг-ілангу, гвоздики, лабдануму, лавру та ладану. У комплекті з апаратом йде десять капсул.

Byredo випустив ароматичну машину: вона об'єднує запахи і звуки - фото 493049

Вартість "Ольфактивної стереофоніки" становить 950 євро. Придбати апарат можна на офіційному сайті Byredo та флагманських магазинах по всьому світу.

Byredo випустив ароматичну машину: вона об'єднує запахи і звуки - фото 493050

Раніше Byredo випустив колекцію одягу в колаборації зі шведським брендом Our Legacy. До лінійки увійшли об'ємні худі, футболки, кепки та джинси різних відтінків синього з принтами, вишивкою та контрастними білими деталями.

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