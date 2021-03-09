Був би класним блогером: як Тарас Шевченко святкує день народження у доповненій реальності

Видатний поет Тарас Шевченко з'являється у цифровій реальності, гуляючи Києвом. Український класик дивитися, чим живе і дихає незалежна Україна і робить фото з людьми.

Так, Тарас Шевченко йде у ногу з часом. У новому соціальному проєкті поет "повертається", щоб нагадати про те, що впізнаваність і актуальність його ідей не повинна залишатися тільки на сторінках підручників з української літератури. Він постав в digital-форматі, щоб стати ближчим до кожного українця.

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"Якби я знав, що буду дивитися на вас зі стогривневої купюри, то намалював би себе хоча б з посмішкою", – заявляє поет у властивій собі жартівливій манері.

Крім цього, він заявив, що міг би стати хорошим інфлюенсером. "А я міг би бути офігенним сучасним блогером. Якщо не вірите, почитайте хоча б мій щоденник! Це, напевно, і був перший блог", – говорить Тарас Григорович у доповненій реальності.

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