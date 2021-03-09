На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Був би класним блогером: як Тарас Шевченко святкує день народження у доповненій реальності
-
- 67
Видатний поет Тарас Шевченко з'являється у цифровій реальності, гуляючи Києвом. Український класик дивитися, чим живе і дихає незалежна Україна і робить фото з людьми.
Так, Тарас Шевченко йде у ногу з часом. У новому соціальному проєкті поет "повертається", щоб нагадати про те, що впізнаваність і актуальність його ідей не повинна залишатися тільки на сторінках підручників з української літератури. Він постав в digital-форматі, щоб стати ближчим до кожного українця.
І ще: Всесвітній день письменника: ТОП 5 книг про видатних авторів
"Якби я знав, що буду дивитися на вас зі стогривневої купюри, то намалював би себе хоча б з посмішкою", – заявляє поет у властивій собі жартівливій манері.
Крім цього, він заявив, що міг би стати хорошим інфлюенсером. "А я міг би бути офігенним сучасним блогером. Якщо не вірите, почитайте хоча б мій щоденник! Це, напевно, і був перший блог", – говорить Тарас Григорович у доповненій реальності.
Читайте також: Пісні на поезії Лесі Українки у сучасному виконанні: ТОП 10 інтерпретацій віршів поетеси
-
13:20Названі цілющі властивості ківі
-
13:13Букмекери пророкують ім'я дочки принца Гаррі і Меган Маркл: найпопулярніші варіанти
-
12:50Ілон Маск показав теплий сімейний знімок з 10-місячним малюком
-
12:18Фотографиня з США показала найвдаліші пози для фото: наочні приклади
-
11:45До дня народження Кобзаря: ТОП 5 небанальних книг про Тараса Шевченка
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
11:17alyona alyona похизувалася пишними форми в пікантній фотосесії
-
10:48Найкращі вірші Тараса Шевченка, які має знати кожен українець
-
10:20Був би класним блогером: як Тарас Шевченко святкує день народження у доповненій реальності
-
09:495 алкогольних напоїв, які майже не викликають похмілля
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 березня
-
08:48Як просинаються люди від чаю і кави: комік показав різницю у кумедному відео
-
08:22Наче Том і Джері: 5 порад від психолога парам, які постійно сваряться
-
07:59У Kia показали інтер'єр майбутнього седана K8: офіційні фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:14У США старенький ВАЗ продають за ціною Mitsubishi: фото
- 08 березня
-
21:535 порад, які допоможуть побороти безсоння
-
21:18Яким знакам Зодіаку весна принесе щастя
-
20:489 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:20Як правильно користуватись сільничкою: відео з кафе підкорило TikTok
-
19:53Названо найбезпечніші авто, яким найбільше довіряють водії
-
19:29Зухвала Даша Астаф'єва розбурхала мережу еротичною білизною
-
19:17Фітнес-браслет видав зрадника: ведуча поділилась своєю історією
-
18:50Від пацанки до панянки 5 сезон 2 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті
-
18:34У NASA показали знімок галактики за 100 мільйонів світлових років від Землі
-
11:45До дня народження Кобзаря: ТОП 5 небанальних книг про Тараса Шевченка
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 березня
- 08 березня
-
21:535 порад, які допоможуть побороти безсоння
-
19:53Названо найбезпечніші авто, яким найбільше довіряють водії
-
17:18Чи можна заразитись коронавірусом через вакцинацію: відповідь МОЗ
-
14:48ТЕСТ: перевір, чи знаєш ти, як святкувати Масляну
-
11:428 березня – не про квіти: ТОП 5 книг, які варто прочитати на Міжнародний жіночий день
-
08:48Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 березня
-
07:19Погода в Україні 8 березня: точний прогноз на сьогодні
- 07 березня
-
18:42Дівчина тижня: гаряча українська пілотеса Інеса Тушканова, яка є секс-символом автоспорту
-
14:15Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:23Тест: виберіть карту і отримайте передбачення
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 березня
- 06 березня
-
21:17Як навчитися відкладати гроші: 3 прості психологічні трюки
-
18:18Три фрази, які замінять заїжджений вислів "Не хвилюйся"
-
15:15Як освіжити інтер'єр без витрат: три головних правила декоратора
-
12:15Міфи про догляд за зубами, про які треба забути
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 березня
-
08:315 найбільш надихаючих способів почати свій день
- 05 березня
-
21:51Ви теж це робите: 5 поширених помилок, які заважають вам відростити волосся
-
19:13Бийся як дівчина: 7 супергероїнь, які вражають не лише красою, а й своїми суперсилами
-
16:50Чого не хочуть жінки: ТОП найгірших подарунків для коханих
-
14:16Як підготувати автомобіль до весни: чек-лист з 10-ти обов'язкових пунктів
-
11:17Кращі з кращих: ТОП 25 легендарних сцен з кіно та серіалів
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 березня