"Будемо тут до останнього": переселенка з Маріуполя розповіла про життя у Дніпрі

Маріуполь залишається однією із найболючіших ран для України та українців, оскільки російські загарбники перетворили місто у справжнє пекло. Про нову вимушену сторінку у житті розповіла Юлія з Маріуполя, яка евакуювалась у Дніпро.

Після важкого життя в окупації без благ цивілізації в Маріуполі та довгої евакуації через росію та Німеччину Юлія з дітьми оселилась у Дніпрі. Її чоловік залишився у лавах ЗСУ, боронячи нашу країну. Про життя у Дніпрі, ставлення людей та мрії про вільне місто Марії жінка розповіла у межах проєкту СВОЇ на 24 каналі.

Повну історію Марії про виживання в окупованому Маріуполі та складну евакуацію читайте тут

Я вже звикла та адаптувалася. Дніпро чимось нагадує мені Маріуполь, можливо, людьми. Але звісно хотілося б до себе додому. Сподіваюся, що Маріуполь повернуть і тоді поїду й буду сама якось допомагати відбудовувати його, щось робити. Повернусь тільки тоді, коли там буде Україна. А чоловік каже, що буде, – ділиться Юлія.

Вона також розповіла, що має особливий чохол на телефоні: малюнок її та чоловіка у військовій формі з написом "Маріуполь". Часто він привертає увагу людей навколо, тож вони цікавились історією жінки.

патріотичний чохол Юлії / 24 канал

Юлія додає, що вже знайшла хороших знайомих, з якими спілкується та яких підтримує.

Хороші та приємні люди, нас ніхто не ображав чи дорікав якось. Познайомилася тут з людьми й допомагаємо один одному. Наприклад, отримуємо гуманітарку і ділимося з бабусями, що мешкають поверхом нижче. Уже звикла, мені подобається тут у Дніпрі, але хотілося б до себе додому. Діти теж дуже хочуть додому – часто згадуємо, дивимося фото та відео – говорять: "Наш Маріуполь", – зауважує жінка.

Юлія з донечками / фото надане 24 каналу

Однак і в Дніпрі сім'ю застали атаки окупантів. Це неабияк злякало молодшу доньку Юлії та змусило жінку замислитись над виїздом за кордон.

Хочу бути у себе і все! Просто почали говорити, що по Дніпру знову битимуть, але я вже вирішила, що буду тут до кінця – або коли Маріуполь повернуть, або взагалі. Виїжджати з України я більше не планую, і навіть з Дніпра. Будемо тут до останнього! – наголошує українка.

Вона також часто обговорює з чоловіком, чим вони займуться після перемоги. Сім'я планує повернутись у свій Маріуполь та заново облаштовувати життя.

Чоловік Юлії з дітками / фото надане 24 каналу

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