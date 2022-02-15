Будь поруч: LEONVOCI представив нову композицію до Дня закоханих

Знаменитий квартет тенорів LEONVOCI спеціально до Дня Святого Валентина презентував першу авторську композицію "Будь поруч". Слухайте її на Радіо MAXIMUM!

Це пісня-присвята усім жінкам планети. Саме такою піснею варто освідчуватися у коханні. Насолоджуйтеся піснею разом з Радіо MAXIMUM та додавайте до свого плейлиста.

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Позитивна, легка, романтична та ніжна мелодія зачаровує із перших нот. А потужні голоси виконавців, наче ілюструють силу кохання між чоловіком і жінкою.

Слово "ім’я" у композиції звучить, як уособлення кожної жінки і є зверненням до кожної із представниць прекрасної статі особисто. Хочемо, щоб кожна дівчина змогла відчути, що ми співаємо безпосередньо для неї. При цьому в кожного з нас є своя незрівнянна!, – пояснили у гурті.

LEONVOCI – Будь поруч, слухайте нову романтичну пісню гурту:

Як відомо, LEONVOCI – український гурт заснований у 2015 році. В перекладі з італійської та іспанської LEONVOCI – "Голоси Левів" або ж "Голоси Львова". Хлопці – зірки телевізійних проєктів "MAM TALENT!", "Голос країни!" та суперфіналісти проєкту "Szansa na sukces", де своїм виконанням підкорили серця журі та публіки.

Різноплановий репертуар гурт виконує іспанською, італійською, французькою, польською, англійською й українською мовами. Сам же колектив популяризує українську пісню за межами рідної країни.

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