Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення Alina Pash

Будь поруч: LEONVOCI представив нову композицію до Дня закоханих

  • 65
LEONVOCI представили пісню Будь поруч - фото 1
LEONVOCI представили пісню Будь поруч

Знаменитий квартет тенорів LEONVOCI спеціально до Дня Святого Валентина презентував першу авторську композицію "Будь поруч". Слухайте її на Радіо MAXIMUM!

Це пісня-присвята усім жінкам планети. Саме такою піснею варто освідчуватися у коханні. Насолоджуйтеся піснею разом з Радіо MAXIMUM та додавайте до свого плейлиста.

Це цікаво: Співак KHAYAT випустив проникливу пісню Полон: слухайте онлайн

Позитивна, легка, романтична та ніжна мелодія зачаровує із перших нот. А потужні голоси виконавців, наче ілюструють силу кохання між чоловіком і жінкою.

Слово "ім’я" у композиції звучить, як уособлення кожної жінки і є зверненням до кожної із представниць прекрасної статі особисто. Хочемо, щоб кожна дівчина змогла відчути, що ми співаємо безпосередньо для неї. При цьому в кожного з нас є своя незрівнянна!, – пояснили у гурті.

LEONVOCI – Будь поруч, слухайте нову романтичну пісню гурту:

Як відомо, LEONVOCI – український гурт заснований у 2015 році. В перекладі з італійської та іспанської LEONVOCI – "Голоси Левів" або ж "Голоси Львова". Хлопці – зірки телевізійних проєктів "MAM TALENT!", "Голос країни!" та суперфіналісти проєкту "Szansa na sukces", де своїм виконанням підкорили серця журі та публіки.

Різноплановий репертуар гурт виконує іспанською, італійською, французькою, польською, англійською й українською мовами. Сам же колектив популяризує українську пісню за межами рідної країни.

Читайте також: Free love: SOWA представила провокаційний трек, з яким могла змагатися у Нацвідборі

пропозиції партнерів
Новини