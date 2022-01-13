Бренд Bottega Veneta розмістив гігантський цифровий екран на Великій Китайській стіні

Напередодні святкування китайського Нового року модний бренд Bottega Veneta створив масштабну інсталяцію на Великій Китайській стіні. Там ділянку дороги на стіні покрили цифровими екранами, які "забарвили" її у зелений та оранжевий кольори.

На екрані з'являється назва італійського бренду одягу та аксесуарів, а також напис, що в перекладі означає "Щасливого Нового року", пише Designboom. За місячним календарем Китайський Новий рік настане 1 лютого.

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Відтінок зеленого вже асоціюється з Bottega Veneta — його навіть прозвали bottega green, а жовто-жовтогарячий у китайській культурі уособлює удачу та везіння та супроводжує святкування Нового року за місячним календарем. Інсталяція стала частиною кампанії до свята: також Bottega Veneta випустили спеціальну колекцію на честь Тигра.

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