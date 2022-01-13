Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Бренд Bottega Veneta розмістив гігантський цифровий екран на Великій Китайській стіні

  • 56
Бренд Bottega Veneta розмістив гігантський цифровий екран на Великій Китайській стіні - фото 1

Напередодні святкування китайського Нового року модний бренд Bottega Veneta створив масштабну інсталяцію на Великій Китайській стіні. Там ділянку дороги на стіні покрили цифровими екранами, які "забарвили" її у зелений та оранжевий кольори.

На екрані з'являється назва італійського бренду одягу та аксесуарів, а також напис, що в перекладі означає "Щасливого Нового року", пише Designboom. За місячним календарем Китайський Новий рік настане 1 лютого.

І ще: У Китаї з'явився найдовший підводний тунель для машин

Відтінок зеленого вже асоціюється з Bottega Veneta — його навіть прозвали bottega green, а жовто-жовтогарячий у китайській культурі уособлює удачу та везіння та супроводжує святкування Нового року за місячним календарем. Інсталяція стала частиною кампанії до свята: також Bottega Veneta випустили спеціальну колекцію на честь Тигра.

Бренд Bottega Veneta розмістив гігантський цифровий екран на Великій Китайській стіні - фото 491885
Бренд Bottega Veneta розмістив гігантський цифровий екран на Великій Китайській стіні - фото 491886
Бренд Bottega Veneta розмістив гігантський цифровий екран на Великій Китайській стіні - фото 491884

Читайте також: Робоче місце мрії: як виглядає відділ дизайну Apple в Apple Park

пропозиції партнерів
Новини