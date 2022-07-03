Борис Джонсон отримав звання Почесного громадянина Одеси

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, відтепер – почесний громадянин Одеси. Читайте далі та дізнайтеся, за що британський прем'єр отримав таку відзнаку!

Також він нагороджений Почесним знаком імені Григорія Маразлі I, II, III ступенів. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

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"Ми дуже високо цінуємо допомогу Британії, її прем'єр-міністра. Тому я підписав розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі I, II, III ступенів. Таким чином, Борис Джонсон автоматично отримує звання Почесного громадянина Одеси.

Наш головний союзник і друг – Великобританія. Якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як народ Британії – ми б уже давно перемогли окупантів.

Підкреслю – це боротьба всієї цивілізованої спільноти з фашизмом версії 2.0, і в цій боротьбі Пан Джонсон стане першим Почесним громадянином міста – підданим Великобританії, за весь час існування нагороди – з 1862 року", – розповів Геннадій Труханов.

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