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Блогер розібрав Samsung Galaxy A80: чим вражає смартфон з поворотною камерою

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Механізм камери у Samsung Galaxy A80 виявився надійним - фото 1
Механізм камери у Samsung Galaxy A80 виявився надійним

Через кілька місяців після виходу смартфона Samsung Galaxy A80 з поворотною камерою гаджет потрапив у руки популярного блогера JerryRigEverything. Він вирішив особисто ознайомитися з тим, як же влаштований механізм камери.

Розбирання автор каналу почав з прогріву тильної кришки будівельним феном і її акуратного відділення від корпусу.

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Відразу після демонтажу блогеру вдалося виявити механізм слайдера, який рухається завдяки різьбовій шпильці. Запускає механізм модуль, закріплений на кілька гвинтів. Поворот шпильки виконує мініатюрний кроковий двигун.

У ролі направляючих використовуються опори, які виготовлені з цілісного шматка металу за допомогою механічної обробки на фрезері. До самого модуля камер під'єднані два сигнальні шлейфи, а її поворот здійснюється завдяки впливу шпильок і зубчастої передачі.

Після повного розбирання блогер вирішив зібрати Galaxy A80 назад. Примітно, що всі модулі пристрою були легко встановлені на місця, і смартфон запрацював без проблем. Підбиваючи підсумки, автор відеоролика зазначив, що вважає цю модель однією з найбільш вдалих з точки зору дизайну за весь 2019 рік.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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