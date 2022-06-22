Біжу за ЗСУ: "Країна нескорених" влаштовує благодійний онлайн-забіг

Благодійний фонд "Країна нескорених" та волонтери організовують благодійний онлайн-забіг "Біжу за ЗСУ", який допоможе зібрати кошти на покупку тепловізора для наших воїнів. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Організатори розповідають, що онлайн-забіг проходитиме з метою зібрати небайдужих людей з усіх куточків світу, щоб пробігти певну дистанцію і допомогти нашим ЗСУ придбати дуже потрібний їм тепловізор.

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Взяти участь може будь-хто, не лише спортсмени, адже біг допомагає впоратися з негативними емоціями та дарує почуття задоволення.

Взяти участь можна за ЦИМ посиланням.

Що потрібно для того, аби взяти участь в онлайн-забігу "Біжу за ЗСУ"?

Заповнити анкету учасника

Задонатити на картку БФ "Країна нескорених" від 250 гривень на покупку тепловізора для захисників і захисниць на передовій

8-10 липня під'єднатися до програми "Nike run Club" чи "STRAVA" і пробігти 2, 5 чи 10 км

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