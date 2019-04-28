Beyonce показала тизери колаборації з adidas

Співачка продовжує показувати тизери своєї майбутньої колекції спортивного одягу для adidas і власної марки Ivy Park.

Днями Beyonce опублікувала у своєму Instagram знімок, де вона лежить на кросівках adidas, одягнена у червоний купальник з довгими рукавами.

І ще: Повернення додому: вийшов трейлер документального кіно про співачку Beyonce

Нагадаємо, що adidas оголосили про майбутню колаборації з Beyonce та її брендом спортивного одягу Ivy Park. Угода включає роботу над колекцією одягу, взуття та перезапуск самого бренду Ivy Park, яким Beyonce тепер володіє на всі 100%. Співачка придбала всі права на бренд після того, як співвласник марки – мільярдер Філіп Грін (Topshop) опинився у центрі сексуального скандалу.

Крім перезапуску Ivy Park Бейонсе і adidas розроблять програму підтримки спортсменів та творчих професіоналів.

Читайте також: Настя Каменських у піжамі, Леся Нікітюк голяка у ванній, а Холостяк на коробках