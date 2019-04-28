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Beyonce показала тизери колаборації з adidas

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Beyonce показала нові кадри зі зйомки - фото 1
Beyonce показала нові кадри зі зйомки / gettyimages

Співачка продовжує показувати тизери своєї майбутньої колекції спортивного одягу для adidas і власної марки Ivy Park.

Днями Beyonce опублікувала у своєму Instagram знімок, де вона лежить на кросівках adidas, одягнена у червоний купальник з довгими рукавами.

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Нагадаємо, що adidas оголосили про майбутню колаборації з Beyonce та її брендом спортивного одягу Ivy Park. Угода включає роботу над колекцією одягу, взуття та перезапуск самого бренду Ivy Park, яким Beyonce тепер володіє на всі 100%. Співачка придбала всі права на бренд після того, як співвласник марки – мільярдер Філіп Грін (Topshop) опинився у центрі сексуального скандалу.

Beyonce показала тизери колаборації з adidas - фото 324482

Крім перезапуску Ivy Park Бейонсе і adidas розроблять програму підтримки спортсменів та творчих професіоналів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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