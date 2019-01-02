Beyonce показала найкращі моменти року, що минув: ефектне відео

2018 рік був продуктивним у Beyonce / gettyimages

Минулий 2018 рік став для співачки Beyonce одним із найуспішніших.

Зірка з'явилася на обкладинці відомого журналу, вирушила у світове турне з Джей Зі та повторно вийшла за нього заміж, зробила колаборації з Balmain, а також стала хедлайнером фестивалю Coachella.

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Протягом всього року співачка демонструвала відмінний смак і дивувала фанатів ефектними сценічними образами, які ми будемо згадувати ще довго. Всі ці та інші головні моменти з життя Beyonce включила в коротке відео, яке опублікувала у своєму Instagram.

Зворушливий ролик зібрав 5 мільйонів переглядів і 1,5 мільйона лайків всього за 8 годин.

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