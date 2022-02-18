Белла Огурцова та Артур Адамов проїхалися Києвом на MAXIмобілі: яскраві фото

Ведучі шоу "Ранок на МАКСИМУМ" Белла Огурцова та Артур Адамов не лише виїхали в люди на MAXIмобілі, а й провели прямий ефір прямо з нього.

Белла та Адамов запаркувалися біля ТРЦ Retroville, тож кожен охочий міг завітати в нашу яскраву радіостудію на колесах. Там слухачів чекали веселі конкурси, класні подарунки та, звісно, улюблена музика! Заціни фотки максимально крутого дня:

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