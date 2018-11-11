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Белла Хадід показала залаштунки шоу Victoria's Secret

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Белла Хадід показала залаштунки шоу Victoria's Secret - фото 1
Белла Хадід показала залаштунки шоу Victoria's Secret / instagram.com/bellahadid

Відома модель Белла Хадід потішила фанатів чарівними фото поза подіумом шоу Victoria's Secret.

22-річна американська модель Белла Хадід цьогоріч знову виступила на найкрасивішому шоу Victoria's Secret. Всі образи дівчини вже не залишаються секретом до телетрансляцій, однак на її профілі в соцмережі Instagtram вже з'явились перші знімки з залаштунків. Саме за акаунтом зірки стежать понад 20 млн користувачів. Там красуня опублікувала серію чорно-білих кадрів у традиційному халатику ангелів, який цьогоріч став чорним, а не рожевим чи білим.

І ще: Белла Хадід у білизні вразила стрункістю

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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