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Банановий хліб: як приготувати популярну страву вдома

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Банановий хліб - фото 1
Банановий хліб / marybakery

Любите випічку з бананами? Чи може у вас лежать 3 стиглих банани, і ви не знаєте, що з них приготувати? Тоді пропонуємо вам рецепт неймовірно ароматного бананового хліба!

Нам знадобиться:

  • банан 3 шт.
  • яйце 3 шт.
  • цукор 100 г
  • цукор ванільний 10 г
  • олія 100 мл
  • борошно пшеничне 200 г
  • розпушувач тіста 10 г
  • сіль 1/8 ч.л.

Як приготувати:

  1. Підготувати інгредієнти. Включити духовку розігріватися до 200 градусів. Форму змастити, посипати борошном, струснути надлишки і прибрати форму в холодильник. Два банани почистити, розім'яти виделкою і змішати з яйцями.
  2. Додати звичайний і ванільний цукор, сіль, олію. Всипати борошно і розпушувач. Розмішати інгредієнти в мисці. Однорідної консистенції при цьому домагатися необов'язково, достатньо розмішати до з'єднання інгредієнтів.
  3. Вилити тісто у форму, розрівняти. Один банан почистити, розрізати вздовж і покласти зверху. Випікати в середині розігрітої духовки близько 40 хвилин. Готовність можна перевірити сірником: він має виходити з середини хліба сухим.
  4. Вийняти з духовки, остудити і дістати з форми. Банановий хліб готовий!
Банановий хліб: як приготувати популярну страву вдома - фото 431132

І ще: Як приготувати яйця по-шотландськи від кухаря Гордона Рамзі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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