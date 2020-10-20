Банановий хліб: як приготувати популярну страву вдома

Любите випічку з бананами? Чи може у вас лежать 3 стиглих банани, і ви не знаєте, що з них приготувати? Тоді пропонуємо вам рецепт неймовірно ароматного бананового хліба!

Нам знадобиться:

банан 3 шт.

яйце 3 шт.

цукор 100 г

цукор ванільний 10 г

олія 100 мл

борошно пшеничне 200 г

розпушувач тіста 10 г

сіль 1/8 ч.л.

Як приготувати:

Підготувати інгредієнти. Включити духовку розігріватися до 200 градусів. Форму змастити, посипати борошном, струснути надлишки і прибрати форму в холодильник. Два банани почистити, розім'яти виделкою і змішати з яйцями. Додати звичайний і ванільний цукор, сіль, олію. Всипати борошно і розпушувач. Розмішати інгредієнти в мисці. Однорідної консистенції при цьому домагатися необов'язково, достатньо розмішати до з'єднання інгредієнтів. Вилити тісто у форму, розрівняти. Один банан почистити, розрізати вздовж і покласти зверху. Випікати в середині розігрітої духовки близько 40 хвилин. Готовність можна перевірити сірником: він має виходити з середини хліба сухим. Вийняти з духовки, остудити і дістати з форми. Банановий хліб готовий!

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