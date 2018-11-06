Балада Бастера Скраггса: фінальний трейлер вестерну

У мережі з'явився останній трейлер до кіноальманаху "Балада Бастера Скраггса" від братів Коен. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix презентував фінальний трейлер до фільму "Балада Бастера Скраггса". Прем'єра онлайн запланована вже на 16 листопада, а за тиждень стрічка вийде в обмеженому прокаті в кіно. Вперше її показали ще на Венеціанському кінофестивалі 31 серпня.

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Сюжет показує 6 глав, які по-різному розкривають історію цього краю: "Балада Бастера Скраггса" про співака, "Під Алгодонесом" про грабіжника-початківця, "Талон на харчування" – історія двох мандрівних артистів, "Увесь Голд-каньйон" – про чоловіка, який видобуває золото, "Баба, яка нажерлась" – про жінку з несподіваними любовними обов'язками, а "Останки" – зустріч леді з незнайомцями, яка завершиться дуже не позитивно.

Балада Бастера Скраггса, дивитись трейлер фільму онлайн:

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