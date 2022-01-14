Бачать наскрізь: ці знаки Зодіаку неможливо обдурити

Далеко не всіма людьми можна маніпулювати за допомогою брехні. Використовуючи різні методи, ці знаки Зодіаку бачать спроби схитрувати не гірше за детектор брехні.

У представників деяких знаків Зодіаку "шосте почуття" розвинене особливо сильно, пише yourtango.

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Козеріг. Це щирі та чесні люди, яким не властива брехня. Маючи кришталеву чесність, вони вимагають її і від оточуючих. Тож брехню бачать за кілометр. Якщо Козеріг спіймає когось на брехні, він не вказуватиме на це, а просто обірве всі зв'язки.

Терези. Представники цього знаку зодіакального кола завжди виступають за справедливість та засмучуються, коли хтось намагається їх обдурити. Опоненту доведеться не солодко, проте Терези здатні зрозуміти будь-яку помилку.

Водолій. Представники цього знака відчувають брехню на перших хвилинах розмови, обдурити їх практично неможливо. При цьому деякі можуть вгадувати лестощі чи хитрість у словах співрозмовника. Самі ж Водолії не розкриваються і до чужої думки дослухаються дуже рідко. Поставлених цілей вони досягають завдяки своїй внутрішній енергії та силі.

Ці знаки Зодіаку неможливо обдурити

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