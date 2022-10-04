Бабине літо в Україні: синоптик розповіла, якою буде погода 5 жовтня

5 жовтня в Україні поменшає дощів, а температура повітря поступово підійметься. Детальний прогноз дізнавайтесь далі.

5 жовтня, у середу, антициклон поступово виштовхуватиме з країни дощову погоду. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, в Україну знову завітає бабине літо з сухою та сонячною погодою.

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5-го жовтня, в Україні суттєвих опадів не очікується, лише на Харківщині та Сумщині покапають якісь залишки атмосферного фронту. Надалі повсюди в Україні переважатиме суха погода. Температура повітря підвищиться і становитиме найближчими днями +14+21 градус. Лише у середу свіжіше буде на північному сході, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, +9+12 градусів, – додала вона.

У Києві з 5 жовтня дощі також відступлять, а суха погода затримається аж до 12 жовтня. Середня температура у середу складе +12+14, а до кінця тижня підійметься до +15+19.

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