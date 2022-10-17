Бабине літо у розпалі: прогноз погоди на 18 жовтня в Україні

18 жовтня в Україні переважатиме тепла осіння погода без опадів. Детальний прогноз дізнавайтесь далію

18 жовтня, у вівторок, навіть після нічних заморозків температура повітря вдень підійметься до комфортних +15+20. Відповідно до даних Укргідрометцентру, серйозних дощів не очікується в жодній з областей.

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У Києві та на Київщині 18 жовтня також переважатиме тепла та сонячна погода, до +17+19. Також рятувальники звертають увагу, що у Вінницькій та у південних областях з 18 по 20 жовтня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тому краще утриматись від пікніків з багаттями, а також не підпалювати листя. За останнє українцям світить серйозне покарання.

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Нагадаємо, що паління сухої трави не покращує врожайність. Через такі діє гине вся мікрофлора, а земляний покрий насправді відновлюється тільки через 5-6 років. Не варто забувати й про тварин, які можуть загинути через вогонь, а також про шкідливі речовини, що виділяються у процесі горіння.

Прогноз погоди на 17 жовтня по містах України:

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