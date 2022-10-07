Бабине літо – не лише сонце: якою буде погода в Україні 8 та 9 жовтня

Прогноз погоди на 8 та 9 жовтня 2022 в Україні

8 та 9 жовтня в Україні буде бабине літо, проте це не лише тепла погода. Детальний прогноз дізнавайтесь далі.

8 жовтня, у суботу, та 9 жовтня, у неділю, очікуйте бабине літо, проте, окрім тепла, сонця, тихого вітру і хмарок, також будуть і тумани. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Туманів на найближчі суботу-неділю виникатимуть переважно вночі та вранці.

8-го жовтня в Україні домінуватиме антициклональний характер погоди: сухо, сонячно, вітер слабкий, максимум помірний, тепло, вдень +15+20 градусів. 9-го жовтня спробує порушити бабину ідилію атмосферний фронт, який спричинить невеликі дощі у західних, північних областях та на Вінниччині. На решті території України в неділю буде так само, сухо. Температура повітря +15+20 градусів", – додала вона.

У Києві в суботу без опадів, сонячно, температура повітря до +18 градусів. Вранці можливий туман. У неділю в столиці збільшиться хмарність, пройде невеликий дощ і трохи похолоднішає, до +14 градусів. Проте надалі знову повернеться суха сонячна, хоча й свіжувата, погода.

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