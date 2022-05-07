Авторка саундтреків до "Джокера" та "Чорнобиль" дасть концерт на підтримку України

Ісландська композиторка, авторка саундтреків до фільму "Джокер" та серіалу "Чорнобиль", Гільдур Ґуднадоттір виступить на концерті на підтримку України. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Концерт відбудеться 7 травня у Берліні, в будівлі колишньої електростанції Kraftwerk.

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Відомо, що квитки коштують від 30 до 100 євро, а всі вторговані кошти перекажуть на гуманітарну допомогу Україні.

Гільдур Ґуднадоттір – ісландська композиторка, віолончелістка, яка створила пісні, які звучали у всесвітньовідомих кінороботах – "Джокер" і "Чорнобиль". Ще Гільдур Ґуднадоттір грала з групами Pan Sonic, Throbbing Gristle та Múm. Також вона співає і влаштовує хорову музику.

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