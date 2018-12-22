Авторитетний інсайдер розповів, яким буде Huawei P30 Pro

Еван Блесс, один із найавторитетніших інсайдерів, поділився подробицями майбутніх флагманських смартфонів від компанії Huawei.

За останньою інформацією, китайський виробник має намір зробити ще один прорив у сфері мобільної фотографії.

І ще: Найкращі гаджети 2018 року, якими користуються у всьому світі

Huawei P30 обіцяє стати ще одним просунутим апаратом по частині камери. За словами людини, яка бачила смартфон, в апарата буде потрійна основна камера з максимальною роздільною здатністю 40 Мп та п'ятикратним зумом без втрати якості, а також 24-мегапіксельна селфі-камера. І це навіть не Pro-версія, – зазначив Еван Блесс.

The Huawei P30 promises to be another imaging powerhouse, according to someone who's seen one: triple rear camera, with a maximum resolution of 40MP and 5x lossless zoom, plus a 24MP selfie cam. And this isn't even the Pro variant. — Evan Blass (@evleaks) 21 грудня 2018 р.

Судячи з опису, камера у звичайному P30 буде схожа з такою у P20 Pro та Mate 20 Pro. Також з'явилася попередня інформація і про P30 Pro з чотирма основними камерами. Одна з них буде відповідати за 3D-сканування, яке перевершує ToF у смартфонах OPPO. Крім того, P30 Pro отримає 10-кратний гібридний зум без втрати якості та 5-кратний оптичний – уперше в смартфонах.

Так може виглядати Huawei P30 Pro

Презентація Huawei P30 та P30 Pro очікується на початку наступного року.

Читайте також: Найкращі гаджети 2018 року, якими користуються у всьому світі