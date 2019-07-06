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Автомобіль для хіпі: Volkswagen анонсував електробус Type 20

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Volkswagen Type 20 поки існує в єдиному екземплярі - фото 1
Volkswagen Type 20 поки існує в єдиному екземплярі

Volkswagen анонсувала електричний мікроавтобус, побудований на базі оригінальної моделі Type 2, випущеної понад 50 років тому. Новинку показали у рамках відкриття нового інженерного центру компанії у Кремнієвій долині.

Лінійка Type 1 і Type 2 цікава тим, що стала першою масовою серією цивільних мінівенів. Оригінальний Type 1 зійшов з конвеєра ще у 1950 році.

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Оновлений фургон Type 20 отримав електромотор потужність 122 к.с. і акумулятор на 10 кВт*год. Для порівняння, у Tesla Model 3 вбудована батарея на 50 кВт*год. Розумна пневматична підвіска Type 20 розроблена спільно з Porsche. Її особливість полягає у тому, що за допомогою вбудованого ПЗ водій може регулювати дорожній просвіт.

Автомобіль для хіпі: Volkswagen анонсував електробус Type 20 - фото 338940

Є у концепту Volkswagen і голографічний дисплей Looking Glass. Він проектує 3D-зображення, переглядати яке можна без додаткових окулярів і аксесуарів.

Не обійшлося і без просунутої системи розпізнавання мови. Встановлені зовні мікрофони аналізують голос і при виявленні водія відчиняють двері. Розблокування центрального замка супроводжується спалахами світлодіодних фар і LED-логотипу компанії. У комплекті є ширококутна камера, призначена для розпізнавання особи власника.

Автомобіль для хіпі: Volkswagen анонсував електробус Type 20 - фото 338938
Автомобіль для хіпі: Volkswagen анонсував електробус Type 20 - фото 338937

Дизайнери не залишили без уваги оформлення керма, подіуму пасажирського дивана та дзеркал бічного виду. Виконані вони у вигляді дерев'яних витіюватих підтримок.

На жаль, представлений концепт поки існує в єдиному екземплярі. Про серійне переродження легендарного мінівена не йдеться. Як альтернативу T20 німецький концерн пропонує модель I.D. Buzz, у якого є всі шанси виїхати з конвеєра вже до 2022 року.

Автомобіль для хіпі: Volkswagen анонсував електробус Type 20 - фото 338939

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Джерело: Mashable
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