Австралійка робить картонні костюми на Хеловін, які дивують (фото)

Креативна матуся з Австралії своїми руками створює ефектні костюми для дітей на Хеловін. І коштують вони доволі бюджетно, адже зроблені зі звичайного картону. Зацініть!

Знайомтесь, Аліша Браун (Alicia Brown) – дизайнерка та матуся з Мельбурна, яка завжди готова до костюмованих вечірок. А все тому, що жінка вигадує креативні костюми для дітей на Хеловін, які доволі легко повторити.

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Для яскравого образу австралійка бере картон, який за кілька годин перетворюється у незвичайне вбрання чи маску. Деякі з її дитячих образів справді вражають, тому не дивно, що Аліша веде акаунти в Instagram та Youtube, де ділиться процесом створення та результатами. Зацініть!

Джерело всіх фото: instagram.com/zygote_brown

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