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Хелловін СидорЕнки-СидОренки

Австралійка робить картонні костюми на Хеловін, які дивують (фото)

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Костюми з картону на Хеловін - фото 1
Костюми з картону на Хеловін / instagram.com/zygote_brown

Креативна матуся з Австралії своїми руками створює ефектні костюми для дітей на Хеловін. І коштують вони доволі бюджетно, адже зроблені зі звичайного картону. Зацініть!

Знайомтесь, Аліша Браун (Alicia Brown) – дизайнерка та матуся з Мельбурна, яка завжди готова до костюмованих вечірок. А все тому, що жінка вигадує креативні костюми для дітей на Хеловін, які доволі легко повторити.

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Для яскравого образу австралійка бере картон, який за кілька годин перетворюється у незвичайне вбрання чи маску. Деякі з її дитячих образів справді вражають, тому не дивно, що Аліша веде акаунти в Instagram та Youtube, де ділиться процесом створення та результатами. Зацініть!

Австралійка робить картонні костюми на Хеловін, які дивують (фото) - фото 364820

Австралійка робить картонні костюми на Хеловін, які дивують (фото) - фото 364821

Австралійка робить картонні костюми на Хеловін, які дивують (фото) - фото 364822

Австралійка робить картонні костюми на Хеловін, які дивують (фото) - фото 364823

Австралійка робить картонні костюми на Хеловін, які дивують (фото) - фото 364824

Австралійка робить картонні костюми на Хеловін, які дивують (фото) - фото 364825

Австралійка робить картонні костюми на Хеловін, які дивують (фото) - фото 364826

Австралійка робить картонні костюми на Хеловін, які дивують (фото) - фото 364827

Австралійка робить картонні костюми на Хеловін, які дивують (фото) - фото 364828

Австралійка робить картонні костюми на Хеловін, які дивують (фото) - фото 364829

Австралійка робить картонні костюми на Хеловін, які дивують (фото) - фото 364830

Австралійка робить картонні костюми на Хеловін, які дивують (фото) - фото 364831

Австралійка робить картонні костюми на Хеловін, які дивують (фото) - фото 364832

Австралійка робить картонні костюми на Хеловін, які дивують (фото) - фото 364833

Джерело всіх фото: instagram.com/zygote_brown

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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