На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Австралійка робить картонні костюми на Хеловін, які дивують (фото)
-
- 9
Креативна матуся з Австралії своїми руками створює ефектні костюми для дітей на Хеловін. І коштують вони доволі бюджетно, адже зроблені зі звичайного картону. Зацініть!
Знайомтесь, Аліша Браун (Alicia Brown) – дизайнерка та матуся з Мельбурна, яка завжди готова до костюмованих вечірок. А все тому, що жінка вигадує креативні костюми для дітей на Хеловін, які доволі легко повторити.
І ще: Пройди ТЕСТ та отримай передбачення для тебе на Хеловін
Для яскравого образу австралійка бере картон, який за кілька годин перетворюється у незвичайне вбрання чи маску. Деякі з її дитячих образів справді вражають, тому не дивно, що Аліша веде акаунти в Instagram та Youtube, де ділиться процесом створення та результатами. Зацініть!
Джерело всіх фото: instagram.com/zygote_brown
Читайте також: ТОП-7 серій про Хелловін в улюблених серіалах, які варто переглянути
-
14:56Австралійка робить картонні костюми на Хеловін, які дивують (фото)
-
14:30100 доларів за годину: як нардеп від Слуги народу замовляв інтимні послуги в Раді (18+)
-
14:15Найкращі нові серіали 2019, які варто переглянути у листопаді
-
14:00Куди піти на Хеловін у Києві: афіша заходів та подій
-
13:50Наймолодша мільярдерка приміряла образ моделі Playboy: гарячі фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:3153-річна Сальма Хайєк підкорила шанувальників сексуальними фото
-
13:16Ці продукти найчастіше призводять до отруєння
-
12:57Привітання з Днем тренера 2019: прикольні вірші і картинки для улюбленого наставника
-
12:42Настя Каменських позувала у спокусливому образі посеред джунглів: ефектні кадри
-
12:15Оксамитовий сезон в Італії: як бюджетно відпочити на батьківщині піци і вина
-
11:54Джареда Лето не впізнали на зйомках нового трилера (фото)
-
11:43Номер сексу по телефону замість лінії довіри: епічна помилка на документах школярів
-
11:26Трамп роздавав дітям солодощі на Хеловін, але щось пішло не так (відео)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:11Британський прем'єр Борис Джонсон став популярним персонажем на Хеловін
-
10:52Чим корисні поцілунки: відповідь медиків
-
10:33Пройди ТЕСТ та отримай передбачення для тебе на Хеловін
-
10:15Стало відомо, як буде виглядати головна новорічна ялинка України у 2020 році
-
09:51Сексуальна Белла Хадід лише в халаті підкорила Instagram
-
09:35Леся Нікітюк показала, як у крихітному бікіні займається підводним плаванням: відео
-
09:17Архітектори звели сучасний будинок мрії на дереві для дорослих: фото
-
08:54Uber показала новий дрон для доставки їжі
-
08:27Ножі наголо: фінальний трейлер фільму з Деніелом Крейгом і Крісом Евансом
-
07:57У Малайзії та Індонезії з'явився плавучий робот, який виловлює сміття в океані (відео)
-
14:15Найкращі нові серіали 2019, які варто переглянути у листопаді
-
12:15Оксамитовий сезон в Італії: як бюджетно відпочити на батьківщині піци і вина
-
10:33Пройди ТЕСТ та отримай передбачення для тебе на Хеловін
-
07:17Погода в Україні 30 жовтня: нічні заморозки та прояснення
- 29 жовтня
-
21:15Заздрю фотографу: Тіна Кароль спокусила фанатів в однісінькому халаті
-
19:00Як правильно зберігати шини без дисків: актуальні лайфхаки для власників авто
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася модель королівської крові Стелла Теннант (18+)
-
15:00Водіям на замітку: чому не варто сідати за кермо в кедах або кросівках
-
13:46Середня зарплата в Україні: стало відомо, хто і де заробляє найбільше
-
12:00Магнітні бурі у листопаді 2019: календар небезпечних дат в Україні
-
07:15Погода в Україні 29 жовтня: у яких областях пройдуть дощі
- 28 жовтня
-
21:30Netflix назвала свої найпопулярніші серіали цього року: рейтинг ТОП 10
-
19:2110 дурних запитань пожежнику: все, що тебе цікавило
-
17:30Міняємо літні шини на зимові: поради, коли і як правильно перевзути авто
-
16:00Автомобільний лайфхак: про що свідчить прозорість моторного масла
-
14:15Цитати Білла Гейтса: мотиваційні вислови глави Microsoft на всі випадки життя
-
12:13Чудернацькі смартфони 2019 року: купити не можна дивитися
-
10:16Джулія Робертс святкує 52! Вгадай фільм з акторкою за кадром
-
08:19Сучасна музика онлайн: плейлист популярних пісень для роботи
-
07:15Погода 28 жовтня в Україні: похолодання і дощі
- 27 жовтня
-
23:55Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у десятому прямому ефірі
-
22:30Порнозірка Джесса Роудс розповіла про найважчу сцену в своїй кар'єрі (18+)
-
19:25З чим носити джинси цієї осені: 15 стильних образів для чоловіків на всі випадки життя
-
17:50Дівчина тижня: українка Ярослава Магучіх, яка стала найкращою юною спортсменкою Європи
-
15:33Чому водійське крісло опускають якнайнижче: 3 головні причини від кермувальників