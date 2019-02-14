Avril Lavigne записала пісню з сексапільною Nicki Minaj

Співачка Авріл Лавін поділилася новим синглом "Dumb Blonde", записаним разом з епатажною реперкою Нікі Мінаж. Слухайте новинку від красунь!

Трек "Dumb Blonde" увійде до нового альбому Авріл Лавін Head Above Water, який вона презентує 15 лютого.

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Це перший музичний реліз співачки з далекого 2014 року. Через проблеми зі здоров'ям (у неї діагностували хворобу Лайма) Авріл довелося на деякий час покинути сцену, але тепер вона готова повернутися до роботи.

Слухати онлайн пісню Avril Lavigne feat. Nicki Minaj – Dumb Blonde:

Представивши новий сингл, Нікі Мінаж зізналася, що вже дуже давно є прихильницею творчості Авріл Лавін. У відповідь співачка назвала реперку улюбленою виконавицею і сказала, що записавши з нею спільний трек, вона здійснила свою мрію.

.@NickiMinaj is my favorite!!! I’ve been listening to her for so long. As soon as I recorded #DumbBlonde, I knew she’d be the perfect artist to collaborate with on it. When she said yes it was like a dream come true!!! I can’t wait for everyone to hear! https://t.co/smFLtTxlL7 — Avril Lavigne (@AvrilLavigne) 12 лютого 2019 р.

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