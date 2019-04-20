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Audi скорочує виробництво електрокара e-tron
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З чуток, завод у Брюсселі, де Audi випускає свій перший електромобіль e-tron, переходить на скорочений режим роботи. Запуск другої моделі – e-tron Sportback – відкладено щонайменше на півроку.
Audi, за даними місцевої преси, змушена скорочувати виробництво e-tron через брак запчастин: завод відчуває дефіцит батарейних осередків, які постачає у Брюссель компанія LG Chem. Окремою проблемою джерела називають підвищення відпускних цін, на яке пішли в LG, користуючись своїм монопольним становищем.
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У результаті, завод вже скоротив час роботи з 8 щоденних годин до 6, а в майбутньому з 5 до 4 зменшиться і кількість виробничих змін на тиждень. Свій вплив на графік роботи справив і страйк на одному з угорських підприємств Audi, яке бере участь у виробництві силових установок для e-tron.
Таким чином, заявлені раніше терміни поставок 20 000 вже попередньо замовлених кросоверів можуть бути зміщені: за деякими даними, очікувати передплачений Audi e-tron зараз доведеться близько півроку. З чуток, прогнозований обсяг випуску позашляховиків на 2019 рік уже був зменшений на 10 000 машин.
Нарешті, ситуація, що склалася, безпосередньо впливає і на графік запуску у виробництво другого електромобіля Audi – e-tron Sportback. З огляду на те, що в його конструкції залучена та ж платформа, силова установка і батареї, проблеми з поставками змусили Audi перенести старт збирання e-tron Sportback на 2020 рік. При цьому не можна виключати ймовірності, що з тих же причин будуть скориговані і терміни запуску у виробництво електричного сімейства Volkswagen I.D.
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