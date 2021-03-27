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Астрологи назвали найбільш економні знаки Зодіаку
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Ставлення людини до грошей можна визначити за її знаком Зодіаку. Гороскоп підкаже, які знаки Зодіаку проявляють розумну обережність у поводженні з грошима, а які ставлять багатство понад усе в житті.
Стрілець. До народжених під цим знаком гроші легко приходять і так само легко йдуть. Стрільці люблять витрачати свої кошти на оточуючих, особливо на тих, що потрапили в біду. Вони рідко шкодують про витрати. Про це пише
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Овен. Народжені під цим знаком теж охоче допомагають нужденним і люблять дивувати дорогими подарунками. При цьому Овни вміють вкладати гроші і, як правило, заздалегідь прораховують наслідки великих витрат.
Терези. Представники цього знака легко розлучаються з подарованими або чужими грошима. При цьому зароблене власною працею вони вважають за краще збирати або витрачати на щось дійсно важливе особисто для них.
Скорпіон. Цей знак зодіаку астрологи вважають найбільш розважливим. Скорпіони дозволяють собі значні витрати лише тоді, коли це йде на користь їх репутації. Вони ретельно оцінюють позитивний ефект для свого іміджу від витрачених грошей.
Телець. Зазвичай Тельці не витрачаються на інших. Вони люблять, щоб їх утримували, і рідко соромляться своєї фінансової залежності.
Раки. Один з найбільш ощадливих знаків Зодіаку. Вони майже ніколи не бувають по-справжньому скупими, але марних витрат не люблять. Для них в пріоритеті фінансове щастя сім'ї.
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