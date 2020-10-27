Астрологи назвали "дурні" знаки Зодіаку серед чоловіків

Представники деяких знаків Зодіаку не схильні до інтелектуальної роботи. Астрологи назвали три зодіакальних знаки, які поступаються в розумових здібностях іншим знакам. Але не варто забувати, що це лише гороскоп і ставитися до цього серйозно.

Першим з таких знаків став Рак. Такі чоловіки часто піддаються почуттям і фантазіям. Вони не звикли витрачати свою енергію на розумову працю і важко піддаються навчанню. Особливо нелегко їм дається читання і вивчення нових мов.

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Слідом ідуть Леви, яким в навчанні заважає лінь. Цей знак добре реалізується в роботі, пов'язаної з людьми і спілкуванням. Однак їм важко займатися паперовою і обчислювальною роботою.

Козероги не вміють розрізняти жарти і серйозну розмову. Вони губляться у великих компаніях і вважають за краще мовчати. Чоловіки цього знаку часто мають жалюгідний словниковий запас, у зв'язку з чим їм складно підтримувати високоінтелектуальні бесіди.

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