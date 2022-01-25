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Астрологи назвали чотири найпрацелюбніших знаки Зодіаку

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Робота - фото 1
Робота / ziprecruiter

Астрологія може розповісти про нашу працьовитість. Хтось народжений трудоголіком, інші віртуозно керують хаосом. Про перших і піде мова.

Телець. Перепрацювати Тельця дуже складно. Якщо він бачить, що його праця дає результат, то готовий працювати без зупинки. Його впертість допомагає досягати поставленої мети. У роботі Тельці тверді та методичні, а якщо щось пішло не так, люблять побурчати, пише yourtango.

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Козеріг. Представники цього знака дуже цілеспрямовані та старанні. У них все просто: бачать мету, складають план і досягають бажаного, ігноруючи будь-які перепони. Ніщо не здатне відвернути Козерога від мети. Іноді їхнє життя настільки тісно переплітається з роботою, що вони перестають розрізняти особисте та професійне.

Раки – теж зовсім не ледачі. Вони люблять і вміють працювати, просто роблять це у своєму уповільненому темпі. Однак при спробах прискоритися у них все падає з рук.

Скорпіон. Вільний час Скорпіон не присвячуватиме роботі, оскільки зайнятий й іншими справами. Але за необхідності буде працювати не покладаючи рук. Керівники цінують представників цього знака, тому що бачать їхню старанність і витривалість. Цей знак Зодіаку доволі терплячий, але легко піддається бажанням та пристрасті.

Астрологи назвали чотири найпрацелюбніших знаки Зодіаку - фото 493809
Астрологи назвали чотири найпрацелюбніших знаки Зодіаку

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