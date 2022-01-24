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Гороскоп на 25 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 25 січня 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
У вівторок, 25 січня, можливі складнощі у стосунках з начальством. Намагайтеся не потрапити під гарячу руку керівництва. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!
І ще: Чек-лист справ на зиму: що варто зробити у грудні, січні та лютому
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 25 січня 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, якщо ви закохані, але не знаєте, чи є взаємність партнера, намагайтеся не форсувати події. Спілкуйтеся з обранцем у дружньому тоні. Про свої почуття розкажіть трохи згодом.
Телець
Тельці, намагайтеся не сидіти довго перед екраном телевізора або за комп'ютером, не слід спати до обіду. Більше бувайте на свіжому повітрі, вибирайте активний відпочинок.
Близнюки
Близнюки, у кар'єрній діяльності у цей період представникам цього знаку зодіаку буде важко зробити що-небудь з першого разу. Нічого страшного, адже найкраще – ворог гарного! Рух до досконалості у цей період лише відведе вас від мети.
Рак
Раки, щодо фінансів, то цей період для вас – не найвдаліший час для купівлі-продажу. З великою часткою ймовірності вас втягнуть в аферу або просто обрахують.
Лев
Леви, самотнім особам не варто у цей період призначати важливих побачень. Швидше за все, вони пройдуть не зовсім успішно. Ви можете посваритися через дрібниці, а також виявити, що романтичні почуття зникли в невідомому напрямку.
Діва
Діви, щоб здоров'я у цей період не завдавало особливих занепокоєнь, вам необхідно дотримуватися правильного порядку дня. Зараз сприятливий час для проведення масажу, який позитивно вплине на організм.
Терези
Терези, спокійно займайтеся своїми справами та не намагайтеся висувати будь-які новаторські пропозиції. Нема потреби осягнути неосяжне, не беріться одночасно за кілька справ. Будьте послідовними, і ви зможете отримати бажане.
Скорпіон
Скорпіони, зараз ваш емоційний стан може стати нестійким і зробить вас вразливим та дратівливим. Щоб зберегти рівновагу, постарайтеся не контактувати з неприємними для вас людьми.
Стрілець
Стрільці, особисте життя сімейних людей зараз протікатиме не надто гладко. Цього дня ваші стосунки із партнером можуть загостритися. Ви станете активно реагувати на слова свого обранця та ображатись без жодних видимих причин. Тримайте себе в руках, не опускайтеся до звинувачень та критичних зауважень.
Козеріг
Козороги, намагайтеся зараз не займатися важливими справами. Ви можете припуститися багато помилок, виправити які згодом буде не так просто.
Водолій
Водолії, у цей період вам не варто перенапружуватися. Накопичуйте енергію і не переживайте, адже всі здійснення ще чекають на вас попереду.
Риби
Риби, у плані здоров'я варто тримати себе в руках: не переїдати, обмежити споживання спиртного, не займатися екстремальними видами спорту. Все це загрожує наслідками значно неприємнішими, ніж можна було припустити. Зараз ще добре проводити будь-які косметологічні процедури.
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