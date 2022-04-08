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Аптечка для дітей: що батькам обов'язково мати під рукою
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У МОЗ розповіли, які медичні засоби повинні завжди бути в аптечці для дітей і вдома, і під час переміщень. Про це мають знати всі батьки!
Міністерство охорони здоров'я продовжує публікувати важливу та актуальну інформацію для українців, яка може врятувати життя. Цього разу медики пояснили, якою повинна бути дитяча аптечка та що має бути всередині.
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Вчасно надати допомогу малюку – перше завдання батьків. Інструменти, перев’язувальні матеріали й необхідні ліки – основа домашньої аптечки, а батьки – перша невідкладна допомога, яка знаходиться поруч із малям, – пояснюють фахівці.
Варто зауважити, що аптечка обов'язково має бути переносною, тобто бути в коробці, валізці, контейнері чи сумці. Важливо, щоб корпус захищав вміст аптечки від вологи, світла та фізичних пошкоджень.
Будь-які препарати у формі таблеток, капсул, драже не призначені для маленьких дітей. Також дітям до року не можна застосовувати спреї для горла та носа. Зазвичай ліки для маленьких дітей – це рідини (розчини, сиропи, краплі) та свічки, – нагадують медики.
Також потрібно завжди зважати на дозування, адже для дітей воно має бути нижчим. А йод взагалі не можна давати дітям до одного року.
Що має бути у дитячій аптечці:
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