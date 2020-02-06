Apple Watch заткнули за пояс швейцарські годинники: як їм це вдалося

З ростом популярності смарт-годинників класичні "однозадачні" моделі починають здавати свої позиції на ринку. За даними аналітичного агентства Strategy Analytics, за підсумками минулого року Apple Watch обійшли за продажами всіх іменитих швейцарських виробників.

Згідно з опублікованою статистикою, у 2019 році Apple продала 30,7 мільйона "розумних" годинників, що на 36% більше, ніж роком раніше.

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Для порівняння, поставки годинників великих швейцарських брендів, включаючи Swatch, Tissot і TAG Heuer, склали 21,1 мільйона примірників за аналогічний період.

За даними аналітиків, Apple Watch шалено популярні в Північній Америці, Західній Європі та Азії. Аналогові ж годинники зараз популярні в основному серед представників старших поколінь.

Apple продала у 2019 році рекордну кількість смарт-годинників

Агентство припускає, що традиційні моделі відстають від електронних "родичів" через наявність у Apple ширших каналів поширення і політики компанії, орієнтованої на отримання визнання молодіжної аудиторії. Уперше корпорація обігнала з продажу швейцарські бренди ще у 2017 році, але лише два роки по тому продажі "розумних" годинників були визнані рекордно стабільними у кожному сезоні.

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