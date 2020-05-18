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Apple відновлює роботу магазинів після карантину
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Американська корпорація Apple відновлює продажу в мережі власних магазинів, закритих раніше у зв'язку з карантинними заходами в різних країнах.
Про це повідомила глава роздрібної мережі Apple Дейрдре О'Браєн.
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"На сьогодні майже 100 наших магазинів по всьому світу змогли знову відчинити свої двері для наших покупців", – сказала вона. Зокрема, в Німеччині на минулому тижні відновили роботу всі магазини компанії. Також відкрилися всі магазини Apple в Китаї. При цьому в кожному магазині компанія прагне обмежити число співробітників і домогтися дотримання безпечної дистанції серед відвідувачів.
Крім того, всі співробітники зобов'язані носити захисні маски, а відвідувачам без масок вони будуть надаватися. Також гостям магазинів Apple вимірюють температуру.
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