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Коронавірус Карантин

Apple відновлює роботу магазинів після карантину

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Apple - фото 1
Apple / itc

Американська корпорація Apple відновлює продажу в мережі власних магазинів, закритих раніше у зв'язку з карантинними заходами в різних країнах.

Про це повідомила глава роздрібної мережі Apple Дейрдре О'Браєн.

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"На сьогодні майже 100 наших магазинів по всьому світу змогли знову відчинити свої двері для наших покупців", – сказала вона. Зокрема, в Німеччині на минулому тижні відновили роботу всі магазини компанії. Також відкрилися всі магазини Apple в Китаї. При цьому в кожному магазині компанія прагне обмежити число співробітників і домогтися дотримання безпечної дистанції серед відвідувачів.

Крім того, всі співробітники зобов'язані носити захисні маски, а відвідувачам без масок вони будуть надаватися. Також гостям магазинів Apple вимірюють температуру.

Apple відновлює роботу магазинів після карантину - фото 404674

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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