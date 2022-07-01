Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Антиутопія "1984" Орвелла з'явиться українською у форматі коміксу

  • 29
Антиутопія "1984" Орвелла з'явиться українською у форматі коміксу - фото 1

Графічна адаптація найвідомішої антиутопії "1984" авторства Джорджа Орвелла незабаром з'явиться українською. Читайте далі та дізнайтеся, які є особливості цього видання!

Антиутопію "1984" видадуть в українському видавництві "Vivat", як мальопис. Це буде адаптація від Ксав'єра Косте. Саме видавець повідомив цю новину у себе в соцмережах.

І ще: 5 книг на літо: Білл Гейтс опублікував новий список на 2022 рік

"Події розгортаються у державі під назвою Океанія. Головний герой – Вінстон Сміт працює в Міністерстві Правди, але ця установа зовсім не про правду. Щодня він переписує історичні та літературні твори, щоб вони відповідали партійній ідеології. Він ненавидить цю систему і не поділяє ідеологію, але чи спробує чинити опір? Чи є шанс щось змінити?", – йдеться в описі до цього видання.

До теми: Щоденник про війну 12-річної харків'янки видадуть у понад 12 країнах

пропозиції партнерів
Новини