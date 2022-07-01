Антиутопія "1984" Орвелла з'явиться українською у форматі коміксу

Графічна адаптація найвідомішої антиутопії "1984" авторства Джорджа Орвелла незабаром з'явиться українською. Читайте далі та дізнайтеся, які є особливості цього видання!

Антиутопію "1984" видадуть в українському видавництві "Vivat", як мальопис. Це буде адаптація від Ксав'єра Косте. Саме видавець повідомив цю новину у себе в соцмережах.

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"Події розгортаються у державі під назвою Океанія. Головний герой – Вінстон Сміт працює в Міністерстві Правди, але ця установа зовсім не про правду. Щодня він переписує історичні та літературні твори, щоб вони відповідали партійній ідеології. Він ненавидить цю систему і не поділяє ідеологію, але чи спробує чинити опір? Чи є шанс щось змінити?", – йдеться в описі до цього видання.

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