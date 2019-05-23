АНТИТІЛА у Львові! Коли відбудеться концерт гурту

Український гурт АНТИТІЛА збирає свій перший стадіон у Львові. Не пропустіть грандіозний концерт і можливість насолодитися якісною українською музикою!

25 травня 2019 року жителів і гостей міста Львова очікує гучний концерт групи АНТИТІЛА. Це буде не просто виступ артистів, а їх перший стадіон – Арена Львів!

І ще: Антитіла – HELLO: дивіться новий постапокаліптичний кліп гурту

Хлопці готувалися майже два роки, щоб презентувати прихильникам свій новий альбом HELLO, на честь 10-річчя колективу. Ювілейний тур поп-групи, буде об'єднаний з підтримкою нової платівки. Купити квитки можна на сайті афіші Львова, замовити з доставкою або придбати в касах міста. Ціна квитків від 450 до 1250 гривень. Спеціальні музичні гості стадіонного концерту у Львові – MELOVIN та гурт CHEMIA. Поспішіть, до події залишилося всього два дні!

Афіша концерту гурту Антитіла

Популярність АНТИТІЛ вже давно переступила межі рідної країни. Особливо насиченим для хлопців видався 2017 рік: їм вдалося об'їхати з концертним туром 4 країни (Україна, США, Білорусь і Канада), всього за 101 день!

Читайте також: Антитіла – LEGO: яскравий кліп на саундтрек комедії Я, Ти, Він, Вона