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Ангел Victoria's Secret показала пікантне фото з відпочинку

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За добу пікантний кадр Алессандри Амбросіо зібрав 172 тис. лайків - фото 1
За добу пікантний кадр Алессандри Амбросіо зібрав 172 тис. лайків / instagram

Бразильська супермодель, ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросіо поділилася гарячим фото з Малібу.

Алессандра активно веде свою сторінку в Instagram і часто ділиться кадрами зі зйомок. Зараз знаменитість відпочиває в Малібу. Так, дівчина поділилася жаркими кадрами в купальнику, під час відпочинку біля басейну.

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"Доброго ранку ранковим квіточкам", – побажала всім фоловерам Амбросіо. За добу пікантний кадр зібрав 172 тис. лайків, а фанати залишилися в захваті від побаченого. Шанувальники почали розхвалювати фігуру супермоделі і бажати їй доброго ранку у відповідь.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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