Ангел Victoria's Secret показала пікантне фото з відпочинку

Бразильська супермодель, ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросіо поділилася гарячим фото з Малібу.

Алессандра активно веде свою сторінку в Instagram і часто ділиться кадрами зі зйомок. Зараз знаменитість відпочиває в Малібу. Так, дівчина поділилася жаркими кадрами в купальнику, під час відпочинку біля басейну.

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Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 8 Сер 2018 р. о 12:45 PDT

"Доброго ранку ранковим квіточкам", – побажала всім фоловерам Амбросіо. За добу пікантний кадр зібрав 172 тис. лайків, а фанати залишилися в захваті від побаченого. Шанувальники почали розхвалювати фігуру супермоделі і бажати їй доброго ранку у відповідь.

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 3 Сер 2018 р. о 4:34 PDT

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 31 Лип 2018 р. о 9:15 PDT

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