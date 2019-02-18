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Анекдоти про тещу: найкращі жарти для чоловіків про наболіле

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Приколи про тещу

Взаємини зятя та тещі – невичерпне джерело для жартів. Так повелося, що саме їм важко "вжитися" разом, тож у народі склали безліч анекдотів на цю тему. До вашої уваги найкращі приколи!

Чоловіки, любіть своїх тещ, а ви, любі матусі, не ображайтеся на ці невинні анекдоти. Навіть якщо вам здається, що це чорний гумор! Насправді – це все з любов'ю ;)

***

Виходить вранці на ганок теща з мітлою в руках. Зять:
– Що це ви, мамо, підмітати зібралися чи кудись летите?

***

– Теща днями випадково заглянула на виставку змій.
– Ну і що?
– Отримала Гран-прі!

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Людський мозок унікальний. Він працює без упину 24 години на добу з самого моменту народження, і зупиняється тільки тоді, коли дружина дає тобі трубку, щоб ти привітав її маму з днем народження.

***

Зять тещі:
– Коли ви помрете, ви і на тому світі будете бажати мені смерті.
– Можливо. А можливо і ні.
– Ні!? З якого дива?
– А раптом там добре.

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– От раніше як було: принц вбивав дракона і одружився з принцесою! А
зараз ...
– Та й зараз майже так само. Драконів, правда, не вбивають, вони стають тещами ... Так, ти права, раніше набагато краще було!

***

Чим відрізняється нещасний випадок від нещастя? Якщо ваша теща впала в річку, то це – нещасний випадок. А якщо її врятували, то це – нещастя.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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