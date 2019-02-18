Анекдоти про тещу: найкращі жарти для чоловіків про наболіле

Взаємини зятя та тещі – невичерпне джерело для жартів. Так повелося, що саме їм важко "вжитися" разом, тож у народі склали безліч анекдотів на цю тему. До вашої уваги найкращі приколи!

Чоловіки, любіть своїх тещ, а ви, любі матусі, не ображайтеся на ці невинні анекдоти. Навіть якщо вам здається, що це чорний гумор! Насправді – це все з любов'ю ;)

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Виходить вранці на ганок теща з мітлою в руках. Зять:

– Що це ви, мамо, підмітати зібралися чи кудись летите?

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– Теща днями випадково заглянула на виставку змій.

– Ну і що?

– Отримала Гран-прі!

Людський мозок унікальний. Він працює без упину 24 години на добу з самого моменту народження, і зупиняється тільки тоді, коли дружина дає тобі трубку, щоб ти привітав її маму з днем народження.

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Зять тещі:

– Коли ви помрете, ви і на тому світі будете бажати мені смерті.

– Можливо. А можливо і ні.

– Ні!? З якого дива?

– А раптом там добре.

– От раніше як було: принц вбивав дракона і одружився з принцесою! А

зараз ...

– Та й зараз майже так само. Драконів, правда, не вбивають, вони стають тещами ... Так, ти права, раніше набагато краще було!

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Чим відрізняється нещасний випадок від нещастя? Якщо ваша теща впала в річку, то це – нещасний випадок. А якщо її врятували, то це – нещастя.

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