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Анекдоти про весну: актуальні жарти про потепління та погоду
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Весна – це не лише довгоочікуване тепло, сонце та гарний настрій, а ще й мінлива погода. Проте не варто засмучуватися через це, а треба дивитися на все з гумором. Ось актуальні анекдоти про початок березня та весни!
***
В помсту за те, що люди забрали у зими годину, вона відняла у них місяць.
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Осінь, 13 градусів: "Де чоботи, светр, пальто, шарф, шапка?"
Весна, 13 градусів: "Дуже добре, піду в футболці та шортах!"
***
Взимку чекаєш, коли прийде весна, а навесні – коли нарешті піде зима.
***
Зараз найголовніше шляхом на роботу або з роботи не наступити ногою в шматок весни.
***
***
Хто знає, коли вже можна прати пуховик? Чи не накличу я цим жорстоке похолодання?
***
Дощ, вогкість, сірі будні. Ось добре навесні. Можна і в сніжки пограти й на санках покататися.
***
– Як до цієї весни ставитися?
– Зрозуміти та пробачити. Вона ж все-таки жінка!
***
Весна – найкрасивіша пора року, якщо не бачити місця для вигулу собак!
***
Березень. Армія котів оголошує весняний призов.
***
***
Весна! Стало тепліше. На вулиці визначилися два типи оригіналів.
– Перші все ще ходять в пуховиках, а інші – у шкірянках.
***
Бажаю всім знайти гроші в весняних куртках!
***
А що, якщо весна не наступає тому, що ще не всі встигли схуднути до літа?
***
Отже, схуднути до весни не вийшло. Відгодую друзів, зіграю на контрасті.
***
Дружина сумно каже чоловікові: весна прийшла, на вулиці тепло, а мені роздягатися нема в що.
***
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