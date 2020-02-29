Анекдоти про весну: актуальні жарти про потепління та погоду

Весна – це не лише довгоочікуване тепло, сонце та гарний настрій, а ще й мінлива погода. Проте не варто засмучуватися через це, а треба дивитися на все з гумором. Ось актуальні анекдоти про початок березня та весни!

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В помсту за те, що люди забрали у зими годину, вона відняла у них місяць.

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Люблю грозити на початку травня, що до червня скину вагу.

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Осінь, 13 градусів: "Де чоботи, светр, пальто, шарф, шапка?"

Весна, 13 градусів: "Дуже добре, піду в футболці та шортах!"

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Взимку чекаєш, коли прийде весна, а навесні – коли нарешті піде зима.

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Зараз найголовніше шляхом на роботу або з роботи не наступити ногою в шматок весни.

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Анекдот про весняну погоду

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Хто знає, коли вже можна прати пуховик? Чи не накличу я цим жорстоке похолодання?

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Дощ, вогкість, сірі будні. Ось добре навесні. Можна і в сніжки пограти й на санках покататися.

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– Як до цієї весни ставитися?

– Зрозуміти та пробачити. Вона ж все-таки жінка!

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Весна – найкрасивіша пора року, якщо не бачити місця для вигулу собак!

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Березень. Армія котів оголошує весняний призов.

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Весна! Стало тепліше. На вулиці визначилися два типи оригіналів.

– Перші все ще ходять в пуховиках, а інші – у шкірянках.

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Бажаю всім знайти гроші в весняних куртках!

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А що, якщо весна не наступає тому, що ще не всі встигли схуднути до літа?

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Отже, схуднути до весни не вийшло. Відгодую друзів, зіграю на контрасті.

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Дружина сумно каже чоловікові: весна прийшла, на вулиці тепло, а мені роздягатися нема в що.

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Прикол про весну

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